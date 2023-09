Explosion des vols de voitures : voici les véhicules les plus ciblés

Alors que les vols de voitures sont habituellement peu fréquents en été, ils ont bondi de 50% cette année, atteignant même un pic de +100% en août 2023. Et certains modèles sont particulièrement recherchés par les voleurs.

Une flambée estivale inexplicable pour les forces de l’ordre. Les vols de voitures ont dangereusement augmenté ces derniers mois, notamment durant la période estivale. Selon une étude, une augmentation de 50% a été observée cet été, avec un pic de +100% au mois d’août, a révélé RTL.

Parmi les modèles les plus ciblés figurent en première place les SUV, qui représentent 65% des véhicules dérobés, en raison de leur popularité et de leur facilité à être revendus. Leur risque de vol a augmenté de 75% par rapport à l’été 2022.

Les citadines moins ciblées

Les modèles hybrides font également l’objet de vols, avec un risque multiplié par trois en un an. Leur principal «atout» pour les délinquants reste leurs pièces détachées, dont notamment les pots catalytiques, des dispositifs de dépollution ayant la particularité de contenir des métaux rares comme le platine ou l'iridium, et dont la revente s’estime autour de 1.000 euros le gramme au marché noir.

Les citadines sont les moins ciblées par les vols, mais représentent toutefois 16% des véhicules dérobés cet été.

L’été 2023 a aussi vu le risque de vols augmenter par rapport à l’été dernier dans certaines régions françaises bien précises, comme l’Auvergne-Rhône-Alpes (+73%), la région PACA (+44%), et l’Île-de-France (+30%).

S’ils ne parviennent pas à expliquer la recrudescence du phénomène, les policiers ont tout de même remarqué que les voleurs sont mieux équipés et organisés. Exit les effractions «à l’ancienne» avec des bris de vitres : «Aujourd'hui, les vols se font à plus de 80% via des systèmes électroniques», a indiqué Stéphane Curtelin, directeur marketing et produits de Coyotte, à RTL.