SNCF : pourquoi les trains Thalys vont-ils disparaître ?

Les trains Thalys ont officiellement disparu des panneaux d'affichage des gares depuis ce lundi 1er octobre. La compagnie ferroviaire, rachetée par le groupe Eurostar, change désormais de nom.

Un changement de nom effectif dès ce 1er octobre. À compter de cette date, les trains Thalys vont disparaître des gares françaises et européennes, remplacés par des trains du groupe Eurostar, dont SNCF est actionnaire principal.

Cette transition était prévue depuis de nombreux mois en raison du rachat de Thalys par l’entreprise ferroviaire franco-britannique depuis avril 2022. Désormais, les usagers souhaitant se rendre à Amsterdam, Bruxelles ou encore Cologne devront emprunter un Eurostar.

Suivez-nous sur @Eurostar pour être tenu au courant de cette nouvelle aventure pic.twitter.com/LQq749wGuD — Thalys (@thalys_fr) October 1, 2023

Pas de changement visuel pour les trains

Pour l’heure, les voyageurs pourront différencier les Eurostar des anciens Thalys en gare, car les trains conserveront leurs couleurs respectives : rouge pour les anciens Thalys, et bleu pour les Eurostar originaux à destination du Royaume-Uni depuis la France, la Belgique, les Pays-Bas ou l’Allemagne.

De son côté, le site internet de Thalys est désormais redirigé vers celui de l’Eurostar, où il est expliqué de nombreuses destinations supplémentaires sont disponibles sur le réseau Eurostar, à l’image de Disneyland Paris, Anvers ou encore Albertville en hiver.

Par ailleurs, le communiqué d'Eurostar Group fait savoir que «l’ensemble de ses 51 trains (25 Eurostar et 26 Thalys) arboreront un nouveau logo : une étoile à six branches, inspirée de l'Étoile du Nord, le service de train original reliant Paris, Bruxelles et Amsterdam, créé en 1924, et qui rend hommage au premier logo Eurostar».