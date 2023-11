Compteur Linky : ce qui change pour plus de 4 millions de foyers

Un arrêté entré en vigueur ce samedi 4 novembre a ouvert la voie à Enedis pour couper temporairement à distance le chauffe-eau de 4 à 5 millions de foyers ayant un compteur Linky avec un abonnement à «heures creuses» en cas de tension sur le réseau électrique.

Une mesure visant à éviter les problématiques de surcharge du réseau électrique. Publié au Journal Officiel le 6 septembre dernier et entré en vigueur ce samedi 4 novembre, un arrêté a donné la possibilité à Enedis de pouvoir couper provisoirement le chauffe-eau de certains usagers à distance via leur compteur Linky.

Le texte stipule que cette désactivation peut d'ores et déjà être opérée et qu’elle devrait prendre fin «au plus tard le 1er avril 2024». L’objectif étant de réduire au maximum les tensions sur le réseau électrique français, qui ont notamment occasionné des difficultés d’approvisionnement en électricité pour de nombreux Français l’hiver dernier.

Quels sont les foyers concernés ?

Dans les faits, les consommateurs concernés seront seulement les clients Enedis bénéficiant d'un abonnement avec des heures creuses effectives entre 11h et 15h30. Au total, la mise en place de cette mesure devrait toucher 4 à 5 millions de foyers.

Le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité pourra seulement intervenir à distance via le compteur Linky en cas de fortes tensions sur le réseau électrique. Avant une éventuelle intervention, Enedis devra également prévenir les clients concernés par la coupure quelques jours avant.

A noter que cette mesure ne concernera que le ballon d’eau chaude des foyers visés et qu’il ne pourra pas être coupé plus de deux heures. Dans le détail, Enedis pourra couper le chauffe-eau le midi et ce dernier fonctionnera ensuite seulement la nuit pour maintenir l'eau chaude à une certaine température.

Les usagers touchés par ces coupures ne seront pas fortement impactés. Ils devront seulement ne pas utiliser trop d'eau chaude en journée pour qu'il en reste le soir. En cas de nécessité d’eau chaude, le client pourra toujours se rendre à son tableau électrique pour activer la marche forcée du compteur Linky.

Selon Enedis, la mise en place de cette mesure l'hiver dernier a permis d'économiser «l'équivalent de la consommation de Paris».