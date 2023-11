Idées cadeaux pour Noël 2023 : voici les 5 produits les plus recherchés sur Google en 2023 

Comme tous les ans à l’approche de Noël, Google a dévoilé la liste des produits les plus recherchés par les internautes sur son site. Alors que la course aux cadeaux à déjà commencé pour certains, voici les 5 objets les plus populaires en 2023.

Les accessoires pour les cheveux

Cette année, les chouchous, les barrettes, les pinces, les serre-têtes ou encore les nœuds, très tendance cet automne-hiver, ont particulièrement la cote. Utilisés pour retenir quelques mèches rebelles ou simplement pour sublimer sa coiffure, les accessoires pour les cheveux ont atteint un niveau record en mars.

©Adobe



Le chauffe-bougie signé Cozyberry

Autre objet populaire auprès des internautes : le chauffe-bougie, idéal pour embellir et parfumer son logement. Mais pas n’importe lequel. Le plus convoité est celui de la marque Cozyberry. Dans la catégorie décoration intérieur, il s’agit de l’article le plus recherché au cours de ces 12 derniers mois.

©Cozyberry



Le collier tennis

Serti de pierres véritables ou synthétiques, liées individuellement et formant une chaîne continue, le collier dit «tennis» va se trouver aux pieds de nombreux sapins. Selon Google, l’intérêt pour ce bijoux intemporel et raffiné, qui s'accorde à merveille avec une tenue de soirée, a doublé cette année.

©Who We Are



Le panier pour humains

Dans ce top, on retrouve des objets pour le moins insolites, comme le panier pour chien…conçu pour les humains. Ce couchage, appelé «Plufl», a été imaginé par deux anciens étudiants de l’Université de la Colombie-Britannique. Cette année, les recherches pour cet article, une sorte de coussin géant avec rebords, ont augmenté de plus de 1.650%.

©Plufl



les puzzles en 3d

Si vous êtes en panne d'idées pour faire plaisir à vos proches, sachez que les puzzles 3D sont également très en vogue. Et plus précisément, les puzzles en forme de vase. Les requêtes concernant ces décorations à monter soi-même ont bondi de 1.150%. Ornement floral, paysages, poupées japonaises... Il existe de nombreux modèles.