Tickets-restaurant papier : un restaurant peut-il les refuser ?

Alors que les tickets-restaurant dématérialisés sont de plus en plus répandus, certaines entreprises continuent de fournir à leurs employés des titres-restaurant papier. Malheureusement, certains restaurateurs peuvent refuser de les encaisser.

À l’heure où la technologie prime sur notre société, quelques-uns résistent et privilégient les méthodes plus anciennes. C’est notamment le cas de certaines entreprises qui fournissent des tickets-restaurant papier à leurs employés.

Si beaucoup d’enseignes ont suivi le mouvement et s’adaptent à tous les moyens de paiement, ce n’est pas toujours le cas. En effet, en 2023, payer avec un ticket-restaurant papier n’est pas possible partout.

Les titres-restaurant, une option pour les entreprises

«L’employeur n’a pas l’obligation de fournir de titres-restaurant à ses salariés», déclare le site economie.gouv.fr. Les entreprises sont donc libres de délivrer à leurs employés des moyens de financer leurs repas.

Certains fournissent une carte, d’autres une prime de déjeuner et mais également, des tickets-restaurant papier. Cependant, le site relève qu’à partir de 25 salariés, «il est obligatoire de mettre à disposition un véritable local de restauration, avec notamment des installations pour conserver, réfrigérer et réchauffer les aliments».

Si les sociétés sont libres, le moyen de financement dématérialisé reste le plus répandu. Comme l'explique le géant des services de paiement à usages spécifiques des entreprises, Edenred, «le format dématérialisé est le plus pratique pour les utilisateurs et le plus adapté aux nouveaux usages».

Le format papier, en vigueur jusqu’en 2026

Si les tickets-restaurant fournis par les entreprises sont toujours autorisés, tous les commerces ne les acceptent pas. Deux raisons peuvent expliquer cela.

Tout d’abord, la Commission Nationale des Titres Restaurant (CNTR) peut en être à l’origine. Si un restaurant ou un commerce ne fait pas partie de sa liste, il n'est pas autorisé à accepter ce type de paiement. Dans un autre cas de figure, bien qu’une enseigne y soit inscrite, il est dans le droit du commerçant de ne pas les accepter.

Si aujourd’hui, cela constitue un droit, en 2026, cette option de paiement ne sera tout simplement plus autorisée, comme l’explique le site d’Edenred, «vous pouvez toujours utiliser les titres papier pour payer chez les restaurateurs qui continuent de les accepter. Ces derniers restent d’actualité, mais jusqu’en 2026 seulement».

En cause, les progrès de la technologie, mais également la fermeture de la Centrale de Règlement des Titres (CRT) au mois de mars 2023, qui a grandement accéléré le mouvement. Ainsi, Edenred, ainsi que d’autres émetteurs, reprennent progressivement la gestion des titres-restaurant papier. Encourageant de cette façon les entreprises et acteurs du secteur public, à passer aux cartes de paiement pour leurs salariés.