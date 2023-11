Electricité : ces 5 aides méconnues qui peuvent alléger votre facture

Différents acteurs peuvent vous aider à trouver des solutions de paiement face à l'explosion des prix de l’électricité. Chèque énergie, FSL, aides départementales... CNEWS a recensé certaines d'entre elles.

Après des envolées en février 2023 (+15%) et en août 2023 (+10%), les tarifs de l’électricité devraient à nouveau augmenter de 10% en février prochain, a annoncé, ce 3 novembre, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher.

Malgré le bouclier tarifaire instauré par le gouvernement, force est de constater que de nombreux ménages peinent à payer leur facture. Selon le dernier baromètre du médiateur national de l’énergie publié en octobre 2023, un Français sur trois déclare avoir d’importantes difficultés à honorer ses paiements. 12 millions d’entre eux confient même souffrir de précarité énergétique.

Face à ces difficultés, des aides existent.

le Chèque énergie

D’un montant compris entre 48 euros et 277 euros selon la composition et les ressources du foyer, cette aide gouvernementale instaurée en 2018 permet de financer divers postes de dépenses liés à l’énergie, dont le paiement des factures.

Aucune démarche n’est nécessaire : le chèque énergie est automatiquement envoyé entre avril et mai. Pour déterminer votre éligibilité, le gouvernement a mis en place un simulateur.

le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)

Il permet de s’acquitter de certaines dépenses liées au foyer, notamment (mais pas exclusivement) énergétiques.

Sur le site de la CAF, Ariane Laederich, chargée d’études juridiques au sein de l’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil), précise : «Si vous occupez déjà le logement, il peut prendre en charge tout ou une partie des loyers impayés, des charges et des factures (électricité, gaz, eau, téléphone…)».

Si vous êtes allocataire de la CAF, il vous suffira de vous rapprocher de votre caisse. Dans le cas contraire, l’organisme chargé d’instruire les demandes dépend du département. Accessible aux locataires comme aux propriétaires, les critères d’attribution varient toutefois d’un département à un autre.

Les Aides départementales

Chaque département est tenu d’élaborer un Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) qui vise à répondre aux exigences fixées par l’Etat en termes de droit au logement.

Ces aides s’appellent «Fond Unique Habitat (FUH)», «Fond Unique pour le Logement et l’Habitat» (FULH) ou encore «Fond Unifié Logement» (FUL). De nombreux départements proposent des aides financières afin de respecter les conditions du PDALPD.

Il convient alors de se rapprocher du conseil départemental de votre lieu de résidence pour en connaître les modalités.

Les Associations caritatives

Certaines d’entre elles peuvent proposer des aides financières aux personnes en difficulté de paiement. Pour le Secours Catholique et la Croix Rouge Française, par exemple, il s’agit d’une subvention pour l’aide au paiement des factures ou des impayés. En ce qui concerne SOS Familles Emmaüs, il s’agit d’un prêt remboursable sans frais ni intérêt pour débloquer des situations de mal-endettement.

Si le Secours Catholique a signé une convention avec EDF en 2010 afin d’accompagner les ménages les plus précaires, la Croix Rouge française a quant à elle constaté que de plus en plus de ménages moins précaires sollicitaient des aides à l’énergie, et elle apporte ainsi son soutien également à ces populations.

les Fournisseurs d’énergie eux-mêmes

Face à des difficultés financières, il est vivement recommandé de se rapprocher rapidement de son fournisseur, qui pourra étudier avec vous les options possibles pour régulariser votre situation.

Sur son site Internet, EDF, par exemple, explique : «Il peut s’agir de la mise en place d’un délai de paiement, de conseils en économies d’énergie ou encore de vous accompagner dans vos démarches avec les services sociaux compétents, si votre situation le nécessite.»

En cas de questions, les Agences Départementales pour l’Information sur le Logement (ADIL), proposent gratuitement renseignements et accompagnements sur tous les sujets ayant à trait logement et immobilier. Réparties sur le territoire national, elles pourront vous aiguiller dans vos démarches d’aides financières et vous éviter coupures d’électricité ou réduction de puissance.