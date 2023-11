Paiement sans contact : pourquoi le code confidentiel peut-il être quand même demandé ?

S’il est utilisé par de nombreux Français, notamment depuis la pandémie de Covid-19, il faut quand même parfois encore composer son code confidentiel lors d’un paiement sans contact. Voici quelques raisons qui l’expliquent.

Le plafond de 50 euros

Une raison relativement connue reste le dépassement du plafond. Le montant maximum d’un achat en utilisant le paiement sans contact est de 50 euros et cela, peu importe la banque dans laquelle le client se trouve. Le site de l’Etat indique que ce montant est limité pour «des raisons de sécurité».

Le plafond des achats consécutifs

Si l’acheteur est un utilisateur très régulier de paiement sans contact, il risque de devoir taper son code aussi régulièrement. Certaines banques limitent le montant des transactions consécutives quotidien, hebdomadaire ou encore mensuel. Il s’élève à 150 euros la plupart du temps.

Les transactions consécutivement autorisées

Tout comme le plafond, le nombre des transactions consécutivement réalisées est encadré. En général, si l’acheteur enchaîne 5 achats avec sa carte bancaire sans contact, il faudra qu’il indique son code lors de son prochain achat. Mais ici aussi, cela dépend de sa banque.

L’option paiement sans contact n’est pas activée

Une fois ces trois options plus ou moins connues, les raisons sont plus simples. Il faut simplement vérifier avec sa banque ou son conseiller que l’option «paiement sans contact» est bel et bien active.

Le terminal bancaire du commerçant ne fonctionne pas

La faute ne vient pas toujours du client acheteur. Parfois, c’est tout simplement le terminal bancaire que possède le commerçant qui fonctionne mal, ou pas du tout.

A noter que, selon un rapport de la Banque centrale européenne (BCE) datant du 20 décembre 2022, depuis la hausse du plafond à 50 euros, le paiement sans contact concernait 41% des achats par carte en 2019 contre 62% en 2022.