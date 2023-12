Rappel de produits : attention, ces lardons cachent un risque dangereux de listériose

Des lardons vendus par Carrefour au cours du mois de novembre font l'objet d'un rappel consommateur, notamment pour des risques de listériose.

Faites attention si vous avez récemment acheté des lardons dans les magasins Carrefour. Le site gouvernemental Rappel Conso a notifié d’un rappel de lardons vendus par la grande enseigne en raison d’un risque de listériose.

Comme l’indique Rappel Conso, les produits concernés sont les lardons nature -30% de sel et -50% de matières grasses (code 3560071420185) et les lardons fumés 30% de sel et -50% de matières grasses (code 3560071420215), vendus en France entre le 8 novembre et le 27 novembre pour les lardons natures, et entre le 8 novembre et le 1er décembre pour les lardons fumés.





Le site gouvernemental incite les acheteurs à ne pas consommer les lardons et à les rapporter à un point de vente dès que possible afin d’être remboursé. En cas de consommation qui aurait engendré des maux de tête, des courbatures et des troubles gastro-intestinaux, il est recommandé de se rendre chez un médecin en signalant la consommation de ce produit.

Pour rappel, «la listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines», comme le précise Rappel Conso.