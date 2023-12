Risque de botulisme : attention, ces saucissons halal vendus dans toute la France ne doivent plus être consommés

De nombreux saucissons halal de la marque «Isla Délice» vendus entre le 22 novembre et le 13 décembre dans les principaux distributeurs français font l’objet d’une vaste campagne de rappel ce mardi 19 décembre en raison de la présence potentielle d’un agent responsable du botulisme.

De nombreux lots sont concernés par ce rappel de produit. Une alerte émise par le site Rappel Conso ce mardi concerne de nombreux saucissons halal de la marque «Isla Délice» commercialisés entre le 22 novembre et le 13 décembre 2023.

Les produits concernés sont ceux ayant des goûts bœuf (230g, 500g et 750g), bœuf aux olives (230g, 500g et 750g), bœuf piquant (230g, 500g et 750g), volaille (230g et 500g), poulet rôti (500g) et veau (500g).

Ils ont été vendus au sein des distributeurs Auchan, Aldi, Carrefour, Casino, Cora, Intermarché, Leclerc, Lidl, Système U, Hmarket, Alphaprim.

18 lots concernés par ce rappel de saucissons halal

Le site rappel Conso précise dans son alerte l’entièreté des 18 lots concernés par la présence potentielle du «Clostridium botulinum», un agent responsable du botulisme.

Pour rappel, le botulisme est une maladie rare qui résulte le plus souvent de la consommation d'un aliment contaminé contenant de la toxine botulique. Elle peut se développer lorsque le procédé de stérilisation n'est pas maîtrisé.

Les symptômes apparaissent généralement 12 à 72 heures après l'ingestion d'un aliment contaminé, mais ils peuvent avoir lieu entre 2 heures et 10 jours après l’avoir consommé.

L'intoxication botulique est caractérisée par des signes neurologiques : sensation de vision floue, paupières tombantes, troubles de la parole, difficulté à avaler, sécheresse de la bouche, faiblesse musculaire. Des signes digestifs (constipation, vomissements, diarrhée) accompagnent souvent les signes neurologiques.

Chaque consommateur ayant acheté l’un des lots mentionnés dans l’alerte est prié de détruire le produit ou de le rapporter au point de vente afin de se faire rembourser. La fin de la procédure de rappel est fixée au 10 janvier prochain.