Inflation : des baisses de prix jusqu'à 10% annoncées par le patron de Système U

En pleine négociations avec les fournisseurs, le PDG de Système U, Dominique Schelcher, a annoncé plusieurs baisses de prix ce jeudi 21 décembre, même s'il y aura encore «quelques hausses».

«L'inflation ralentit mais [...] on ne va pas revenir aux prix d'avant la crise», a prévenu Dominique Schelcher, ce jeudi 21 décembre. Prudent, le PDG de Système U a malgré tout annoncé des baisses de prix pour certains produits, «jusqu'à deux chiffres» soit au moins 10%.

Les négociations entre la grande distribution et les professionnels de l'agroalimentaire doivent se poursuivre en janvier et, selon Dominique Schelcher, le prix des pâtes et des chips va notamment baisser, même si «c'est très variable d'une marque à l'autre». «C'est possible car il y a des matières premières à la baisse», a-t-il précisé.

Invité de RTL, le PDG de Système U a indiqué que, pour l'instant, les fournisseurs «demandent encore globalement 5% de hausse», alors que nombre d'entre eux réclamaient 10% au début des négociations.

#Inflation : "150 produits à prix coutant, on va continuer notre action tout au long de l'année 2024"@schelcher, président de Système U, invité de @amandine_begot dans #RTLMatin pic.twitter.com/h9ZoA8dqss — RTL France (@RTLFrance) December 21, 2023

Les discussions vont donc dans le bon sens mais «il y aura malheureusement encore quelques hausses». Dominique Schelcher a notamment cité les produits d'hygiène dont le prix pourrait être influencé par le coût de certaines matières premières, notamment le plastique utilisé pour les emballages, qui repart à la hausse.

Selon lui, l'inflation a opéré un «profond» changement de comportement chez les Français. «Ils achètent différemment», et optent bien souvent pour des alternatives moins coûteuses, ce qui se ressent sur les ventes des «produits traditionnels de fêtes» en cette fin d'année. Dans ce contexte, Système U a décidé de maintenir son opération de prix coûtant sur 150 produits de marque U, et ce durant toute l'année 2024.