Fibre : Jusqu'à 600 euros d'aides pour 7 millions de foyers non-éligibles, comment en bénéficier ?

Pour l’heure, sept millions de foyers ne sont pas éligibles à la fibre et donc à l'Internet très haut débit. En attendant, le gouvernement a annoncé une aide allant jusqu’à 600 euros.

Une solution est enfin envisagée pour les sept millions de foyers qui ne sont pas éligibles à la fibre. En 2013, le gouvernement lançait le plan très haut débit pour tous les Français, permettant ainsi à 84 % des habitations de disposer du réseau fibre optique. Aujourd'hui, le fait de ne pas disposer de ce réseau constitue un frein à de nombreux niveaux.

«Les derniers pourcents sont plus difficiles parce que ce sont des logements plus isolés. Il faut donc déployer des câbles qui vont servir à peu d’habitations, il faut faire des travaux supplémentaires et ça prend plus de temps», a expliqué Romain Bonenfant, directeur général de la Fédération Française des Télécoms, à TF1.

Une aide de 300 à 600 euros

Ces complications ont poussé le gouvernement à agir. Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique, a promis une aide pour ces sept millions de foyers privés de la fibre.

Il s’agit ainsi d’étendre à ces habitations, la subvention qui avait été mise en place en 2019 dans les zones rurales pour bénéficier du satellite ou de la 4G. Elle consiste à acquérir les équipements nécessaires, ainsi que l’installation et l’activation du service. «Cette aide va jusqu’à 300 €, voire 600 € pour les foyers les plus modestes», a-t-il annoncé.

«Un pas de plus vers le droit au très haut débit pour tous»

Si cette aide est déjà une très bonne nouvelle, ses modalités ne seront précisées qu’au moment de la parution de l’arrêté du Journal officiel, début 2024.

«C’est un pas de plus vers le droit au très haut débit pour tous. Au total, 20 millions d’euros sont consacrés à l’extension de cette aide à l’installation», a expliqué le ministre. En effet, cette subvention leur permettra d’accéder à un bon haut débit, qui représente un minimum de 8 Mbits/seconde (une unité représentant le débit de transmission d'un signal numérique).

Plusieurs montants sont à prendre en compte, dans l’acquisition et l’installation de la fibre optique. Le coût d’un kit parabole relié au réseau satellite représente environ 300 euros, sans compter le prix d’un abonnement mensuel auprès d’un opérateur. L’aide prévue par le gouvernement n’est donc pas négligeabl