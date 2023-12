Tabac, permis de conduire, biodéchets.... Ce qui change au 1er janvier 2024

De nombreuses mesures entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Smic, retraite, tabac, permis... CNEWS fait le point pour vous.

L'année 2024 arrive avec son lot de changements. Le gouvernement en a annoncé plusieurs, qui vont pouvoir impacter le quotidien des Français.

Certaines vont faire du bien au portefeuille, tandis que d'autre seront moins réjouissantes.

La hausse du smic

Première bonne nouvelle, le Smic sera revalorisé au 1er janvier. Il va connaître une hausse de 1,13%, faisant ainsi passer le salaire minimum brut horaire de 11,52 à 11,65 euros.

En temps plein, le Smic mensuel brut va atteindre 1.766,92 euros, via une hausse de 19,72 euros. En net, cela donnera 1.398,69 euros par mois, soit 15,61 euros de plus.

Revalorisation des retraites

Les retraites du régime général vont connaître une hausse de leur montant à partir du 1er janvier 2024. Ainsi, une hausse de 5,3% a été décidée «pour faire face à l'évolution des prix à la consommation», indique le site de l'Assurance retraite.

Cette revalorisation va être visible sur le versement qui aura lieu le 9 février, pour le mois de janvier. En revanche, pour les personnes qui dépendent de la caisse régionale Alsace-Moselle, le versement aura lieu le 2 janvier.

Une hausse du prix des timbres

On le savait depuis le mois de juillet 2023 : les différents timbres vont augmenter au 1er février 2024. Ainsi, le timbre vert va augmenter de 11,20% passant de 1,16 à 1,29 euro. La lettre services plus grimpe quant à elle de 2,95 à 2,99 euros.

Les lettres recommandées avec accusé de réception, elles, vont coûter aussi un peu plus cher : 5,36 euros contre 4,83 euros actuellement. Pareil pour les lettres internationales qui passeront d’1,80 à 1,96 euro. Seul le e-timbre rouge lancé en 2023 échappe à cette hausse.

Permis de conduire à 17 ans

Côté route, il sera désormais possible de passer son permis de conduire dès 17 ans au lieu de 18 ans. Jusqu'à présent, uniquement les jeunes qui avaient fait la conduite accompagnée pouvaient obtenir le précieux sésame à cet âge, mais ils devaient attendre de souffler leur dix-huitième bougie pour conduire seul.

Fin des retraits de point pour les «petits» excès de vitesse

La mesure a été annoncée en juin dernier par Gérald Darmanin. Les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne seront plus sanctionnés que par voie contraventionnelle et n’entraîneront plus la réduction d’un point du permis de conduire.

Les excès de vitesse compris entre 5 km/h et 20 km/h, eux, entraîneront le retrait d’un point.

A la demande du Président de la République, à partir du 1er janvier 2024, il n’y aura plus de retrait de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. L’amende bien sûr sera maintenue.



Une mesure de bon sens pour nos concitoyens. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 19, 2023

Hausse du prix des cigarettes

Ils ont déjà fait l'objet d'une hausse en mai 2023, le prix des cigarettes va à nouveau augmenter.

La plupart des paquets de 20 vont connaître une hausse de 50 centimes, mais pour certains, ce sera davantage. Les paquets de Marlboro pourraient donc atteindre les 12 euros. Les Lucky Strike et les Winston devraient quant à elles approcher les 11 euros, contre 11,5 euros pour les Vogue.

Les paquets de tabac à rouler, les cigares et le tabac à chauffer sont aussi concernés par cette hausse.

le Bonus réparation augmente

Mis en place par le gouvernement, il y a tout juste un an, le bonus réparation qui encourage à réparer ses appareils électriques ou électroniques plutôt que de les remplacer va être augmenté. En effet, à partir du 1ᵉʳ janvier 2024, ce forfait sera augmenté selon une fourchette allant de 15 à 60 euros.