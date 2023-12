Compteur Linky : que risquent les usagers qui le piratent ?

Face à la hausse du coût de l'électricité, les fraudes au compteur Linky se multiplient dans l'Hexagone. Pourtant toute manipulation de cet appareil est illégale et peut-être sévèrement punie.

Une fausse bonne idée qui peut vous coûter cher. Avec la hausse des prix de l’électricité, de nombreuses tentatives de fraudes au compteur Linky ont lieu, mais cela présente plusieurs risques pour les fraudeurs.

Le 15 décembre dernier, deux individus ont été arrêtés et jugés dans le Doubs pour avoir trafiqué des compteurs Linky. Au cours de leur jugement, le fait d’escroquerie en bande organisée à été retenu contre eux.

Les deux individus ont finalement été respectivement condamnés à un an de prison avec sursis probatoire, ainsi qu’un remboursement d’Enedis pour le premier, et à une peine de deux ans de prison, dont un an ferme, l’obligation de remboursement du réseau de distribution Enedis et une amende de 10.000 euros, ainsi que 15 années d’interdiction de gérer une entreprise pour le second.

Jusqu'à 1 million d'euros d'amende

De son côté, le gestionnaire de Linky a tenu à rappeler que le fait de détourner les compteurs et de voler de l’énergie était passible d’importantes sanctions au niveau pénal.

Les pirates, mais également les clients acceptant la mise en place de ce piratage, risquent jusqu’à 1 million d’euros d’amende et 10 ans de prison.