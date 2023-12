Allocation de solidarité spécifique (ASS) : voici l'augmentation prévue pour le plafond des ressources en 2024

Réservée aux chômeurs en fin de droits, l’allocation de solidarité spécifique (ASS) permet à ses bénéficiaires de récolter 540 euros par mois. Dès 2024, les plafonds requis pour être éligible à l'ASS vont augmenter pour les personnes seules et les couples.

Une aide amenée à toucher un public plus large en 2024. Les barèmes pour prétendre à l’allocation de solidarité spécifique (ASS) vont être allégés dès l’an prochain, notamment avec le rehaussement du plafond maximal de ressources requis pour une personne seule ou un couple.

Le magazine spécialisé Notre Temps estime que ce dernier va passer de 1.271,90 euros en 2023 à 1.330,40 euros l’an prochain pour une personne seule et de 1.998,70 euros cette année à 2.090,60 euros pour un couple en 2024.

Pour rappel, les personnes éligibles à l’ASS sont les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits au chômage (ARE et AREF) et les bénéficiaires de l’allocation ARE de plus de 50 ans. A noter que certaines professions, comme marins-pêcheurs, ouvriers et artistes non-salariés, peuvent aussi être éligibles à cette aide.

Pour avoir droit à l’ASS, il faut seulement que le bénéficiaire potentiel en fasse la demande sur son espace personnel Pole-Emploi. Cette demande peut intervenir 30 jours avant la fin des droits au chômage et jusqu’à 60 jours après la fin de ses droits.

Quelles sont les conditions à remplir pour prétendre à l’ASS ?

Pour prétendre à l’ASS, il faut respecter les conditions suivantes :

Avoir épuisé ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ou la rémunération de fin de formation (RFF)

Avoir travaillé au moins 5 ans, dans les 10 dernières années peu importe le contrat de travail, à l’exception des stages

Être à la recherche d'un emploi et être apte au travail

Ne pas avoir atteint l'âge de la retraite

Ne pas dépasser les plafonds fixés pour que l’aide soit octroyée

Quel est le montant de l’ASS ?

Après une revalorisation de 5,6% au 1er avril 2023, le montant de l'ASS est de 18,17 euros par jour, soit 540,10 euros par mois. Ce pourcentage reste valable jusqu'au 31 mars 2024, avant une révision prévue au 1er avril, comme chaque année.

A noter qu’il est possible de cumuler l'ASS et le RSA, mais le montant du RSA sera diminué en fonction du monté versé au titre de l'ASS.

Le gouvernement a mis en place le site mes-aides.gouv.fr qui permet de simuler de nombreuses aides auxquelles les citoyens peuvent avoir droit, dont l’ASS.

Quand le versement de l'ASS peut-il être suspendu ?

L'allocation de solidarité spécifique prend fin lorsqu'un allocataire retrouve un emploi, même s’il peut conserver le bénéfice de l'ASS pendant 3 mois après sa reprise d’activité. Pour compenser la fin du versement de l'allocation de solidarité spécifique, l'octroi de la prime d'activité intervient généralement six mois après la reprise d'activité.

Si le travail déclaré prend fin, une nouvelle période de cumul salaire-ASS de 3 mois est ouverte après trois mois civils d'inactivité. A noter également que le versement de l'ASS s'interrompt en cas d'arrêt maladie.

Il est important de souligner que le versement de l’ASS peut aussi être suspendu en cas de dépassement du plafond des ressources, d’absence manifeste de recherche d’emploi, de formation rémunérée ou de la perception des indemnités journalières de la Sécurité sociale.