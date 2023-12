La Poste : combien de timbres sont nécessaires en fonction du poids de votre lettre ?

Combien faut-il de timbres pour envoyer ses bons vœux pour la nouvelle année, une liasse de papiers à l’administration ou un livre à un proche ? Voici quelques indications fournies par la Poste pour que votre courrier trouve son destinataire.

Chacun aura pu constater qu’il n’est pas toujours aisé de trouver le nombre exact de timbres à coller sur l’enveloppe de son courrier, pour éviter un retour à l’expéditeur. Sans surprise, c’est bien le poids du courrier à adresser, enveloppe comprise, qui déterminera la quantité à apposer avant de le poster.

La Poste détaille ainsi, sur son site : «un timbre est suffisant pour affranchir vos enveloppes de 20 grammes maximum vers la France métropolitaine, Monaco et Andorre. En revanche, au-delà de ce poids, vous devez apposer plusieurs timbres. Selon le poids de votre missive, le nombre de timbres à coller diffère. Jusqu’à 100 grammes vous devez apposer deux timbres, passé cette limite de poids, trois timbres seront nécessaires pour que votre missive arrive à destination.»

A noter : depuis le 1er janvier 2016, la tranche de poids de 50 grammes n’existe plus, fait savoir la Poste. Pour un courrier dont le poids est compris entre 20g et 100g, il faudra donc utiliser deux timbres. Par ailleurs, la suppression du timbre rouge réservé à l’envoi de lettres prioritaires est effective depuis le 1er janvier 2023.

Le transporteur de courrier et colis fournit par ailleurs le tableau suivant :

Au-delà, il sera nécessaire de se rendre au bureau de poste pour peser son courrier, payer la somme correspondante, coller un timbre imprimé sur place, avant de pouvoir le poster. L’enveloppe ne devra par ailleurs pas excéder 3 cm d’épaisseur et une longueur de 60 cm, au maximum.

Ça pèse combien, une feuille ?

Mais, comment connaître le poids correspondant au nombre de pages à poster ? Il faut savoir qu'une feuille de papier A4 usuelle pèse 5 grammes. Concrètement, «si vous souhaitez poster un courrier standard de 20 grammes, nous vous conseillons de ne pas dépasser trois feuilles A4 (soit 15 grammes)», explique la Poste. «Il faut également penser à l’enveloppe», avertit l’entreprise. Pour un long courrier de 30 pages (150 grammes), il conviendra donc, d’après le tableau, de coller 4 timbres. Et ainsi de suite…

Si vous souhaitez poster un colis qui respecte les conditions précisées ci-dessous, vous pourrez également l’envoyer dans une simple enveloppe selon les mêmes conditions que pour un courrier classique. Vous pourrez aussi le poster via Colissimo ou Chronopost ; cela deviendra obligatoire pour tout colis dépassant la taille et/ou le poids maximum autorisé. Pour ordre d’idée, un livre de poche pèse environ 200 grammes ; un CD, DVD ou Blu-Ray dans sa pochette, environ 250 grammes ; et une clef USB, une dizaine de grammes… sachant qu’elle sera d’autant plus lourde qu’elle sera pleine ! (la variation reste néanmoins infime)

En cas de doute, la poste recense ici l’ensemble des services proposés et des consignes afférentes, de même que leurs tarifs en vigueur depuis octobre 2023.