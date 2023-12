Rappel de produits : attention, ces saucisses vendues chez Leclerc pourraient contenir des morceaux de plastique

Des saucisses de volaille vendues chez Leclerc en décembre 2023 font l’objet d’un rappel de produits. Ces lots sont susceptibles de contenir des morceaux de plastique.

La période des fêtes n'est pas de tout repos pour les enseignes et les consommateurs. Un lot de six saucisses de volaille ainsi qu’un lot de six saucisses de volaille aux herbes de Provence, récemment commercialisés par les magasins Leclerc, font actuellement l’objet d’un rappel de produits.

Les saucisses ont été rappelées par l’enseigne car des morceaux de plastique ont été détectés. Selon les informations de Rappel Conso, ces produits présentent un «risque de présence plastique dur transparent dans le produit».

Les consommateurs ayant acheté ces saucisses sont invités à ne pas les ingérer, et les ramener en magasin afin de bénéficier d’un remboursement. Consommer ces produits pourrait être dangereux, et causer des «effets indésirables» ou «des blessures».

Les produits ont été vendus entre le 14 et le 28 décembre 2023, dans tous les magasins Leclerc de France. La procédure de rappel de produits dure jusqu’au 16 janvier 2024.