Banque : voici les 6 jours où vos virements seront mis «en attente» en 2024

Moyen rapide pour transférer de l’argent, le virement peut s'avérer pratique. Mais pour que ce dernier soit effectif, il est essentiel de prendre en compte les jours ouvrés.

Grâce au virement, il est possible de réaliser un transfert d'argent d'un compte bancaire vers un autre en seulement quelques secondes, tous les jours de l'année. Si ce dernier s'effectue généralement sous 2 à 3 jours ouvrables et ouvrés, il est bon de savoir qu'il y a des jours dans l'année où les délais sont plus longs.

Par exemple les virements SEPA ne passent pas le week-end. Ainsi, il vaut mieux éviter d'initier les virements du vendredi après-midi au dimanche soir.

En 2024, il y aura d'autres jours de fermeture pour les virements :

• Lundi 1er janvier (jour de l'An)

• Vendredi 29 mars (Vendredi Saint)

• Lundi 1er avril (lundi de Pâques)

• Mercredi 1er mai (fête du Travail)

• Mercredi 25 décembre (Noël)

• Jeudi 26 décembre (lendemain de Noël)

Il faut noter que certains jours fériés légaux en France sont tout de même des jours ouvrés pour la réalisation des virements classiques, puisque ce type de virement est régi au niveau européen. Les virements traditionnels peuvent ainsi passer les jours suivants :

• Mercredi 8 mai (Victoire de 1945)

• Jeudi 9 mai (Ascension)

• Lundi 20 mai (Pentecôte)

• Jeudi 15 août (Assomption)

• Vendredi 1er novembre (Toussaint)

• Lundi 11 novembre (Armistice de 1918).