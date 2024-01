Impôts : voici les 3 principales nouveautés pour 2024

Après une année 2023 marquée par un lot de changements notables sur le plan fiscal, l’année 2024 est moins chargée dans ce domaine. La nouvelle année s’accompagne de trois principales nouveautés sur les impôts concernant la taxe foncière, l’impôt sur le revenu et la prime de partage de la valeur (PPV).

Le passage à l’année 2024 est synonyme d’ajustements de la politique fiscale gouvernementale. En janvier dernier, le gouvernement a décidé de supprimer la redevance TV, tout en augmentant le crédit d’impôts pour la garde d’enfants. Il a aussi transformé la taxe d'habitation en un impôt local centré sur les résidences secondaires. Pour cette nouvelle année, trois nouveaux points liés aux impôts font l’objet d’un ajustement.

Une augmentation limitée de la taxe foncière

Après un envol de 7% du prix de la taxe foncière pour 90 % des propriétaires français en 2023, la hausse de cette dernière doit être limitée à 3,9 % en 2024 dans la majorité des communes de l'Hexagone.

Cela est dû à la chute de l’inflation en France ces derniers mois, agissant ainsi sur l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), un indicateur permettant de juguler les valeurs locatives cadastrales. À titre de comparaison, elle a progressé de 7,1 % entre 2022 et 2023 et sa hausse devrait être contenue à 3,9 % entre 2023 et 2024.

En d’autres termes, si votre commune ne modifie pas son taux d’imposition en 2024, la hausse de la taxe foncière sera de 3,9 %. En revanche, si le taux d’imposition est baissé de près de 4 % dans votre ville, le tarif de la taxe foncière sera identique à celui de 2023.

Une hausse du seuil des barèmes de l’impôt sur le revenu

Également calqués sur l’inflation, les barèmes de l’impôt sur le revenu vont augmenter en 2024 pour chaque seuil. D’après Bercy, cette hausse devrait tourner autour de 4,8 % cette année, soit un peu moins que celle constatée en 2023 (5,4 %).

Dans les faits, chaque palier a vu son seuil être relevé, ce qui peut permettre de faire baisser votre imposition si vos salaires ou autres revenus n’ont pas progressé d’une année sur l’autre.

Le seuil de la première tranche d’imposition augmente et passe ainsi de 10.777 euros en 2023 à 11.294 euros en 2024. Cela devrait permettre à plus de Français imposables de ne pas payer cet impôt en cas de revenu par part fiscale inférieur au nouveau barème.

La pérennisation de la prime de partage de la valeur

Depuis ce lundi 1ᵉʳ janvier, la prime de partage de la valeur (PPV) n’est plus exceptionnelle et devient entièrement pérenne. Elle prend ainsi place près de la participation et de l’intéressement dans les mécanismes de partage des bénéfices dans votre entreprise. Elle peut même être placée sur un plan d’épargne salariale au sein de votre société.

Cette dernière option est particulièrement intéressante, car elle n’est plus intégrée dans le calcul des impôts, à l’image de la prime d’intéressement.

À noter que cette prime restera entièrement défiscalisée jusqu’en 2026 pour les travailleurs ayant une rémunération inférieure à trois fois le Smic et exerçant leur métier dans une entreprise de moins de 50 salariés.