Perte de poids : voici les 8 aliments à consommer pour perdre ses poignées d’amour

Pour affiner sa silhouette, l'exercice physique n'est pas la seule solution. Il faut aussi surveiller son alimentation. Si certains ingrédients sont à bannir, d'autres sont recommandés par les nutritionnistes.

Afin de se donner toutes les chances d'éviter les poignées d'amour, voici une présentation des 8 aliments à privilégier.

Les fruits rouges

Les fruits rouges, surtout les framboises, les myrtilles, les mûres et le cassis, sont des alliés de taille. Et pour cause, ce sont les champions des antioxydants, des molécules qui favorisent la combustion des graisses abdominales.

En outre, les antioxydants aident à renforcer nos défenses contre les radicaux libres, qui accélèrent le vieillissement, et sont appréciés pour leurs vertus anti-cancer.

Les pommes

Au rayon fruits, on peut également citer la pomme. Ce fruit est riche en pectine, une substance qui aide à mieux brûler les graisses. Plus précisément, elle forme un gel visqueux qui piège les sucres et les graisses absorbés au cours des repas. Sans compter que cette molécule a un effet coupe-faim. A noter que l'aubergine a elle aussi une forte teneur en pectine.

Les œufs

Vous pouvez d’autre part miser sur les œufs (durs de préférence). C’est en effet un brûleur de graisse naturel. Outre le fait qu’il comporte deux puissants antioxydants – la lutéine et la zéaxanthine – cet aliment est rassasiant et riche en protéines.

Il entraîne ainsi la thermogenèse, un processus métabolique incitant l’organisme à produire de la chaleur et à brûler plus de calories.

Le curcuma

Pour faire disparaître ces petits bourrelets situés au niveau de la sangle abdominale, n’hésitez pas à rehausser la saveur de vos plats avec du curcuma.

Cette épice, aussi surnommée safran des Indes, contient du curcumine, le pigment principal qui a donné son nom au curcuma. Il s'agit d'un ingrédient actif qui permet de limiter l’accumulation de graisses dans les tissus adipeux abdominaux.

Les céréales complètes

Autre aliment clé : les céréales complètes, comme l’avoine, le seigle, l’orge, l’épeautre, ou encore le quinoa. Elles contiennent plus de fibres et de protéines que les céréales dites raffinées et limitent l’accumulation de graisse corporelle.Une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a montré que les céréales complètes favorisaient la perte de poids.

Le Thé vert

Le thé vert contient de la caféine et des catéchines, qui peuvent aider à stimuler la production de chaleur dans le corps et à accélérer le métabolisme, ce qui peut aider à brûler plus de calories.

De plus, le thé vert peut aider à réduire le stress oxydatif et l'inflammation, qui sont des facteurs qui peuvent contribuer à la prise de poids et à la formation de poignées d'amour.

Le Poisson Riche en Oméga-3

Des poissons comme le saumon, le maquereau, les sardines ou le hareng sont riches en acides gras oméga-3. Ces acides gras sont connus pour leur capacité à réduire l'inflammation dans le corps, ce qui peut aider à prévenir l'accumulation de graisse abdominale.

Les Légumes Verts

Les légumes verts comme les épinards, le kale (chou frisé), la laitue, et le brocoli sont faibles en calories mais riches en fibres. Cette combinaison aide à rester rassasié plus longtemps, réduisant ainsi la consommation globale de calories. De plus, les légumes verts sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants, qui soutiennent le métabolisme.