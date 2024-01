Ski : combinaisons, bottes… Les indispensables pour être bien équiper à la montagne

Avec les vacances d’hiver qui approchent, la tendance sera de se rendre au ski pour les sports d’hiver. Voici une sélection de produits à avoir pour être fin prêt à briller à la montagne.

Si évidemment, il faudra bien se couvrir, les vacanciers qui se rendront en station de ski voudront être au top pour partager leur plus beaux outfits sur ses réseaux sociaux. Bonnet, combinaison, sac… Voici une sélection idéale pour vous.

Bonnet

Rouge, noir, bleu ou gris… Ce bonnet court en laine mérinos unisexe fera l’affaire pour couvrir les oreilles et avoir un peu de style. Sans avoir à opter pour une grosse cagoule (même si elle peut aussi faire l’affaire pour les plus frileux évidemment). Feodore Beanie, Barts, 40 euros

Combinaisons

Pour homme et femme, Columbia a préparé une combinaison parfaite pour être au chaud tout en pouvant frimer. Noir pour les hommes avec quelques motifs et plus coloré pour les femmes, elle vous ira à ravir.

Combinaison d’Hiver Imperméable Wintertrainer Homme, Columbia, 175 € / Combinaison d’Hiver Imperméable Wintertrainer Femme, Columbia, 245 €

Chaussettes

En dessous de la combinaison, pour ce qui est pull ou haut manches longues, on vous laisse l’embarras du choix. En revanche, pour les chaussettes, mieux vaut opter pour cette belle paire Helly Hansen Alpine. Dotées de détails techniques, ces chaussettes en laine mérinos traçable combinent différents types de fils pour vous offrir des performances optimales.

Chaussettes Helly Hansen Alpine, 30 €

Bottes hommes

Imperméable, cette paire de bottes possède des coutures étanches avec un bracelet en peau de mouton douce. Avec sa semelle en caoutchouc robuste, vous resterez protégé et serez stable sur vos pieds toute la journée.

Bottes hommes, Sorel, 145 €

BotTes femmes

Comment allier style et bonne fonctionnalité en hiver ? En optant pour la botte Joan. Dotée d’un design imperméable à coutures étanches et d’une semelle en caoutchouc pour une adhérence optimale, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi elle est considérée comme un incontournable de l’hiver.

Bottes Joan femme, Sorel, 215 €

Écouteurs

Si le bruit de la neige est toujours agréable, il n’y a rien de mieux que sa propre musique lors de vos balades au ski. L’accessoire parfait ? Les Beats Fit Pro, des écouteurs à réduction du bruit totalement sans fil, seront au top pour vous accompagner. Et en plus, il irait très bien avec un bonnet.

Beats Fit Pro, 249,95 €

Bâton de randonnée

Pour les balades, un bâton de randonnée peut toujours être pratique. Le McKINLEY Migra 07 est un bâton télescopique léger pour toutes les activités de plein air, hiver comme été, y compris la randonnée, le trekking ou le ski de randonnée.

Bâtons de randonnée MIGRA 07 II - 64,99€

Lunettes de soleil

A la montagne, le soleil est bien présent. Raison de plus pour porter une belle petite paire de lunettes comme les #G Hazel All Weather d’Izipizi. Avec une protection 100% UV catégorie 3, cette paire possède une monture biosourcée et une coque en plastique embossé. Plusieurs coloris existent.

Lunettes #G Hazel All Weather d’Izipizi, 60 €

Sac à dos

Évidemment, comment ne pas emmener un sac à dos ? Et le parfait accompagnateur pour ce type de séjour n’est autre qu’un sac à dos The North Face.

Sac Basin L, The North Face, 115 €

GPS

Alors que les balades peuvent être dangereuses dans certains ou que le réseau téléphonique peut ne pas fonctionner, l'idéal est d'avoir un GPS en sa possession. La balise compacte de communication par satellite1 vous permet de rester proche votre famille lorsque vous n'êtes pas connecté, pour une tranquillité d'esprit totale à chaque aventure, sans vous alourdir.

GPS, inReach Mini 2, Garmin, 399,99 €