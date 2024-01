Voici les 2 gels douches à éviter, selon 60 millions de consommateurs

Plusieurs gels douches ont été épinglés par l'association 60 Millions de consommateurs pour leur contenu.

Des gels douches qui contiennent des ingrédients problématiques pour ses consommateurs. L’association 60 Millions de consommateurs a analysé le contenu de 14 gels douches et savons afin d’établir un classement des meilleurs d'entre-eux, mais également des produits à éviter.

Jugés sur leur quantité d’allergènes, de conservateurs ou de tensioactifs, les gels douches épinglés négativement par 60 Millions de consommateurs sont les gels douches multi-usage «Nuxe Men» et «Nocibé – les délices tartes amandines».

Le premier concerné, qui est le seul produit dédié aux hommes dans la sélection, possède des scores santé, environnement et cosmétique entre D et E, tandis que le second a été épinglé pour son score santé E.

Ces produits principalement destinés aux adultes sont moins bien classés que le kit DIY Ma box au naturel, en tête du classement.

«Il contient moins de parfums, d’allergènes ou de colorants que les autres gels douches. Le kit Graine créative (savons licornes) ne possède aucun ingrédient parfumant mais il est pénalisé par quelques ingrédients irritants ou controversés», a indiqué l’association.