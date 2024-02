Saint-Valentin : 5 idées cadeaux à offrir à des sportifs

A l’approche de la Saint-Valentin, il est difficile de trouver le cadeau idéal pour sa/son conjoint(e). Voici cinq idées très spécifiques pour des sportifs.

Vous ne savez pas quoi offrir pour la personne qui partage votre vie sentimentale pour le 14 février et la fameuse Saint-Valentin ? CNEWS vous propose cinq idées de cadeaux à offrir à des sportifs.

maillot du Real Madrid

Évidemment, la première idée, c’est un maillot du Real Madrid. Considérée comme la meilleure équipe de la planète, celle qui compte dans ses rangs Jude Bellingham possède une tunique très belle cette saison. A offrir pour les fans.

Maillot du Real Madrid, Adidas, 100 €

Des chaussures de running

C’est la toute dernière d’Under Armour et quelle dernière ! La UA Infinite, qui vient juste de sortir, est l’occasion parfaite pour se lancer ou s’améliorer en course. Avec le nouvel amorti dynamique UA HOVR+, elle sera parfaite pour celles et ceux qui aiment courir.

UA Infinite, Under Armour, 160 €

Bouteille thermos

Pour les sportifs, il convient d’avoir sa bouteille pour se rafraîchir. Cette bouteille isolée à vide de Dometic, en acier inoxydable est facile à nettoyer. Anti-fuite, elle compatible lave-vaisselle et sans Bisphénol A. Elle permet aussi de conserver les boissons chaudes ou froides à leur température alors que vous êtes en déplacement. Elle existe en plusieurs coloris.

Dometic Thermo Bottle 66, 30 €

Casque audio

C’est un cadeau qui pourrait faire fureur car il est double usage. Pratique pour le sport (salle notamment), ce casque Beats Studio Pro, le dernier de la marque, peut aussi se porter dans la vie de tous les jours. Ce casque offre une réduction active du bruit ambiant (ANC) qui s'adapte à votre environnement.

Casque Beats Studio Pro, 399,95 €

Maillot de bain

Alors ce n’est peut-être pas la période pour penser au maillot de bain mais il y a les sportifs qui aiment la piscine. Alors pourquoi ne pas en offrir un pour cette Saint-Valentin ? Arena vient justement de sortir sa gamme Automne-Hiver nommée Feel. Sophistiqué et sportif, le nouveau design allie la performance au glamour.

Maillots de bain, gamme Arena Feel, 64,90 €