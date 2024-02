Frais bancaires : voici 10 astuces à connaître absolument pour faire des économies

Services inutilisés, conditions de contrat méconnues, agios… Nombreux sont les moyens de faire baisser ses frais bancaires. Nous avons recensé dix d'entre eux.

Le mois de janvier ressemble chaque année à l’année précédente… Votre banque met à votre disposition un relevé complet des frais payés l'année précédente (depuis son obligation dès 2009), et vous ne pouvez que constater l’ampleur des sommes que vous avez eues à débourser. Voici toutefois dix astuces pour alléger la note.

Comparer les offres

Cette première suggestion est sans doute la plus évidente. Avant de vous lancer dans le choix d’un établissement bancaire, commencez tout d’abord par comparer les offres proposées, qu’elles soient issues de banques traditionnelles ou en ligne. Vous pouvez pour cela les contacter individuellement ou vous rendre sur des comparateurs en ligne qui vous donneront un aperçu clair des différentes possibilités adaptées à votre profil. Vous pourrez aussi être rappelé.e au téléphone si besoin. Un site gouvernemental a été mis à disposition des usagers pour se renseigner : https://www.tarifs-bancaires.gouv.fr/

Privilégier les banques en ligne

Les banques en ligne, sans réseau d'agences physiques, ont généralement des frais bancaires beaucoup moins élevés que les banques traditionnelles. Certaines d’entre elles proposent même des comptes bancaires gratuits. Vous pourrez alors échanger avec votre conseiller par divers moyens comme le téléphone, emails et la plupart du temps, par chat.

Négocier avec votre banque

Que ce soit en cas de difficultés financières ou parce que vous jugez tout simplement vos frais trop élevés, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller bancaire afin de demander une réduction de vos frais. Vous pouvez tout à fait faire jouer la concurrence et mettre en avant les autres offres que vous avez consultées, afin d’inciter votre banque à ne pas vous voir quitter son établissement.

Limiter les services dont vous n'avez pas besoin

Des retraits illimités à l’étranger sans frais alors que vous ne voyagez pas ? Une assurance contre la casse de votre téléphone alors que vous êtes couvert par votre compagnie d’assurance par ailleurs ? Passez en revue les services inclus dans votre offre bancaire et résiliez ceux dont vous n'avez pas besoin. Privilégiez les services à la carte plutôt que les forfaits bancaires tout compris, ou “package”, qui reviennent finalement souvent plus chers. Le cas échéant, prenez une carte avec moins d’avantages si vous n’en avez pas usage.

Gérer LEs opérations bancaires en ligne

Privilégiez les opérations bancaires en ligne, qui sont généralement gratuites, aux opérations réalisées en agence, qui peuvent s’avérer (chez certaines banques), plus onéreuses. Evitez par ailleurs les retraits d'argent hors du réseau de votre banque ou renseignez-vous précisément sur les conditions de cette dernière. Certaines, en effet, restreignent les retraits en dehors de leurs propres distributeurs à un certain montant et/ou à un certain nombre de retraits.

Augmenter votre découvert autorisé

Augmenter votre découvert autorisé ou votre facilité de caisse peut vous éviter de payer des frais d'agios, ou tout au moins les diminuer. En outre, cela pourra vous éviter des refus de paiement, notamment par cartes bleues, qui peuvent aussi générer des frais. Il sera néanmoins important de ne pas en abuser, afin d’éviter le surendettement, et de garantir de bonnes relations avec votre banque, qui vous seront utiles pour d’éventuels coups durs ou futures négociations.

Respecter les conditions de gratuité

Certaines banques proposent des offres bancaires gratuites sous certaines conditions, comme un minimum de versements mensuels, par exemple. N’hésitez pas à relire votre contrat pour veiller à respecter ces conditions afin d’éviter tous les frais inhérents au manquement desdites conditions.

Utiliser une carte bancaire à autorisation systématique

Notez que ce type de carte est moins cher qu'une carte classique, car elle permet de limiter les risques de fraude.

Se renseigner sur les offres pour les clients fragiles

Sachez que les banques ont l'obligation de proposer des offres bancaires spécifiques pour les clients les plus fragiles, qui peuvent inclure des frais bancaires réduits et d’autres dispositifs. A nouveau, une discussion avec votre conseiller pour vous éviter bien des tracas, en effectuant la démarche de vous-même, et le plus rapidement possible.

Changer de banque

Si vous n'êtes toujours pas satisfait de votre banque, vous pourriez songer à changer d'établissement bancaire. La loi Hamon vous permet de changer de banque gratuitement en moins de 10 jours. Depuis 2017, c’est la nouvelle banque qui s’occupera des démarches administratives. Vous n’aurez (presque) plus rien à faire, si ce n’est savourer l’argent économisé.