Immobilier : voici la somme que vous pouvez emprunter avec la baisse des crédits en février

Les taux de crédits immobiliers sont enfin en baisse ce mois de février. Une aubaine pour les emprunteurs dont la capacité d’emprunt est en hausse certaine.

Une excellente nouvelle pour les aspirants emprunteurs. Après deux années de hausse, les taux de crédits immobiliers sont enfin en baisse en février, atteignant 3,90% sur 20 ans en moyenne pour les bons profits. soit une baisse d’environ 0,3% en un mois.

L'accès au crédit reste une difficulté en raison de la flambée des taux sur ces deux dernières années, mais la situation s’améliore en 2024 pour les ménages qui voient leurs capacités d’emprunt légèrement augmenter en février.

Ainsi, 1 célibataire gagnant 30.000€ - soit des revenus mensuels nets de 1.950 euros - a vu sa capacité d'emprunt augmenter à 107.121 euros, avec un prêt étalé sur 20 ans. En décembre 2023, lorsque les taux étaient au plus haut (4,20%), il avait la possibilité d'emprunter 104.368 euros. En seulement 2 mois, il a vu sa capacité d'emprunt augmenter de 2.753 euros.

Un ménage gagnant 50.000 euros bruts par an a une capacité d’emprunt atteignant 178.535 euros. En décembre dernier, il ne pouvait emprunter que 173.946 euros. Avec la baisse des taux, le couple a ainsi vu sa capacité d'emprunt augmenter de 4.589 euros.

Mais en réalité, ce sont les emprunteurs les plus aisés qui auront les plus fortes hausses de capacités d’emprunt. Par exemple, un célibataire gagnant 70.000 euros bruts par an voit sa capacité d’emprunt augmenter de 6.424 euros, avec un passage de 243.524 euros à 249.948 euros depuis le mois de décembre dernier.

Pour un couple dont les revenus atteignent 100.000 euros bruts annuels, la capacité d’emprunt augmente de 9.177 euros entre décembre 2023 et février 2024.