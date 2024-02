Rappel de produits : ces viandes hachées et ces poulets ne doivent surtout pas être consommés

Deux rappels de produits concernant des viandes ont été lancés ce vendredi 16 février, après que la bactérie Listeria monocytogènes y a été retrouvée. Il s'agit de poulet et de viande de bœuf hachée.

Des poulets et des lots de viande hachée de bœuf sont rappelés dans toute la France, en raison de la présence possible de la bactérie Listeria monocytogènes, fait savoir le site rappel conso.

Il s'agit tout d'abord du «poulet jaune sous film» de la marque le Gaulois portant le numéro de lot 2074055351, commercialisé entre le 27/01/2024 et le 01/02/2024 et dont la date d'expiration était fixée au 1ᵉʳ février 2024. Est également concernée la viande hachée vendue chez Intermarché, et dont le lot est 1016887584, qui a été commercialisée du 26/01/2024 au 13/02/2024.

Listeria monocytogènes est connue pour provoquer la listériose. Elle se manifeste par des poussées de fièvre isolée ou accompagnée de maux de tête ainsi que des courbatures. Les personnes qui présentent ces symptômes doivent consulter un médecin sans tarder.

«Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir», précise le communiqué. «Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes», peut-on également lire.

Attention, les manifestations physiques peuvent apparaître jusqu'à huit semaines après la contamination.