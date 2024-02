Faux billets et fausses pièces : voici 3 astuces pour les reconnaître rapidement

D’après la Banque centrale européenne, 467.000 faux billets en euros ont été retirés de la circulation l'an dernier sur le Vieux Continent. Afin d’endiguer cette pratique, voici les trois astuces permettant de repérer en un clin d’œil les faux billets et la technique utilisée pour déceler les fausses pièces.

Une méthode efficace en trois temps à connaître absolument. Afin de lutter contre la prolifération de la contrefaçon monétaire sur le continent, la Banque centrale européenne (BCE) a mis au point la méthode TRI (toucher, regarder, incliner) pour détecter rapidement les faux billets.

La première étape visant à toucher le billet suspecté d’être un faux est primordiale car la texture des billets authentiques est ferme et légèrement craquante. Les multiples lignes imprimées en relief sur les bordures du billet au verso permettent aussi de dissiper les doutes sur la véracité de ce dernier.

La seconde étape consiste à inspecter le billet par transparence afin d’y voir en filigrane le portrait d'Europe, la valeur du billet, et son motif principal. La présence du fil de sécurité, à savoir une ligne sombre traversant verticalement le billet avec le symbole de l’euro et la valeur de celui-ci inscrits en petits caractères, permet aussi de vite reconnaître un vrai billet.

L’ultime étape de la méthode TRI revient à incliner le billet afin d’y apercevoir un hologramme sur la bande latérale pour les petites coupures et une pastille holographique argentée représentant un portrait d'Europe pour les grosses coupures.

D’après la BCE, 467.000 faux billets en euros ont été retirés de la circulation l'an dernier sur le Vieux Continent. Cette dernière a assuré que 16 contrefaçons en moyenne ont été détectées par million de coupures authentiques.

Quelle est la méthode pour déceler une fausse pièce ?

La première astuce pour détecter l’authenticité d’une pièce est de vérifier la représentation de l’Europe sur ces dernières. Concernant les pièces de 1, 2 et 5 centimes, elles affichent la place de l’Europe dans le monde alors que pour toutes les autres valeurs, les pièces mettent en avant la carte de l’Union européenne.

Le dernier point à vérifier concerne les couleurs des pièces puisque ces dernières conservent un code bien spécifique : rouge cuivre pour les pièces de 1,2 et 5 centimes, totalement jaune pour les pièces de 10, 20 et 50 centimes et bicolore pour les pièces de 1 et 2 euros.