Un starbucks au porc pour fêter le Nouvel An lunaire en Chine

A l'occasion du Nouvel An lunaire en Chine, l'enseigne Starbucks a sorti une nouvelle boisson déroutante composée de café et de porc braisé.

La chaîne de café emblématique Starbucks a récemment surpris les amateurs de café en lançant une nouvelle combinaison déroutante pour célébrer le Nouvel An lunaire en Chine. Baptisé le «Latte Savoureux d’Année Abondante», ce produit innovant propose une expérience gustative inédite.

Au cœur de cette boisson se trouve une fusion audacieuse : du porc braisé Dongpo, un expresso et du lait cuit à la vapeur, le tout agrémenté de sauce de porc supplémentaire et de viande de poitrine de porc.

Starbucks unveils pork flavoured latte in China to mark Lunar New Year https://t.co/Pgwp7CPIbg — ITV News (@itvnews) February 20, 2024

Proposée au prix de 68 yuans, soit environ 8 euros 75 selon l'application, cette création a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux chinois, notamment sur Weibo, où des photos de la boisson ont circulé, dévoilant un filet de sauce rouge sur la mousse de latte, accompagné d'une tranche de porc disposée sur une baguette chinoise, suspendue au-dessus de la tasse.

la viande synonyme de prospérité

Dans une déclaration sur Weibo, la marque a expliqué que «manger de la viande est synonyme de prospérité pour l'année à venir», ajoutant que la boisson apporte «les coutumes traditionnelles du Nouvel An au café» et crée «des saveurs salées et sucrées inattendues».

Disponible exclusivement dans les magasins Starbucks Reserve en Chine, ce «Latte Savoureux d’Année Abondante» s'inscrit dans le cadre du Nouvel An lunaire en Chine qui a débuté le 10 février.

Cette fête, l'une des plus importantes en Asie, est l'occasion pour les familles de se réunir et de partager des moments de convivialité et de festivités, souvent autour de plats traditionnels composés de porc.

Cette viande extrêmement tendre peut facilement être séparée avec des baguettes.