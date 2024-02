Prix du tabac, retraite, RSA... Tout ce qui change au 1er mars

Comme à chaque début de mois, il y aura certains changements à compter du 1er mars pour les ménages français. Tabac, produits d'hygiène, RSA, retraites... Plusieurs mesures doivent prendre effet.

Le mois de mars ne va pas déroger à la règle. Des changements sont apportés à chaque début de mois dans tous les foyers français et cela sera à nouveau le cas dès le 1er mars. De l'augmentation des prix du tabac aux changements concernant les retraites complémentaires, certains risquent d’être fortement impactés.

Hausse du prix du tabac

Au 1er janvier 2024, les paquets de cigarettes ont connu une hausse de 50 centimes et cela va encore grimper de 30 centimes à 1 euro en moyenne au 1er mars. Globalement, cette augmentation va concerner les cigarettes, tabac à rouler ou encore les cigares, mais l’on connaît également les marques concernées.

Entre autres, les Lucky Strike, les Winfield, les Pall Mall, les Camel ou encore les Gauloises sont visées. Le paquet de 20 cigarettes de Lucky Strike et les Winfield vont donc passer de 11,5 à 12 euros et le paquet de 40 cigarettes de Rothmans, London Mega va prendre un euro, passant de 23 à 24 euros.

Fin des grosses promotions sur l’hygiène et la beauté

Il faut croire que toutes les bonnes choses ont une fin, les enseignes de grande distribution n’auront plus le droit de procéder à des promotions de plus de 34 % sur les produits non alimentaires. Cela fait suite à la loi Descrozaille votée il y a un an, l’objectif est alors d’éviter que les supermarchés ne fassent pression sur leurs fournisseurs pour qu’ils baissent leurs prix.

Une mise en place qui est loin de ravir les distributeurs, estimant que la fin des promotions défavorisa les foyers les plus touchés par l’inflation.

Évolution de la retraite complémentaire Argic-Arrco

Les pensions de retraite complémentaire d’Argic-Arrco vont à nouveau évoluer au 1er mars après avoir été revalorisées de 5,3 % en novembre 2023. Les montants pourront baisser ou augmenter en fonction de la Contribution Sociale Généralisée qui est prélevée à chaque retraité.

En effet, si ce taux monte, la pension devrait baisser et inversement. L’Argic-Arrco a, par ailleurs, précisé que «vos retraites de janvier et février ont été versées sans tenir compte de cette augmentation (...) la régularisation sera effectuée lors du paiement de votre retraite de mars. Vous constaterez alors une diminution de son montant qui s’explique par la prise en compte des prélèvements sociaux applicables en 2024 et de la régularisation des mois de janvier et février».

Extension du RSA sous conditions

Le conditionnement du revenu de solidarité active à 15 heures d’activité par semaine arrive dans environ 30 nouveaux départements à compter du 1er mars. En effet, certains départements avaient déjà fait l’objet d’expérimentations depuis l’année dernière. L’objectif du gouvernement est de généraliser le dispositif à l’ensemble du territoire pour l’année 2025.

Les acteurs de l’insertion et de l’emploi devront donc proposer aux allocataires un «diagnostic de leurs besoins sociaux et professionnels en vue de favoriser leur retour à l’emploi», ainsi qu’un accompagnement concernant un projet professionnel qui compte entre 15 et 20 heures d’activité par semaine.

Suppression du délai de 3 mois pour passer d’un permis boîte automatique à manuelle

Le 1er mars signera la fin du délai de trois mois pour les titulaires du permis de conduire en boîte automatique pour raisons non médicales, qui souhaiteraient passer le permis en boîte manuelle.

Ils auront un accès immédiat à la formation boîte manuelle à la place de ce délai pour accéder à une formation de sept heures. Cela fait suite à l’arrêté du 15 février 2024, publié dans le Journal officiel le 18 février dernier.