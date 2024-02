E-Retrait : comment retirer de l’argent au distributeur sans carte bancaire

Il existe une technique pour retirer de l’argent au distributeur sans avoir besoin de sa carte bancaire, il s’agit de l’E-retrait. Une procédure simple et dont la sécurité est assurée.

On arrête plus les avancées technologiques. Il est désormais possible de retirer de l’argent dans un distributeur, sans avoir besoin d’être muni de carte bancaire. Une drôle d’idée qui n’est pourtant pas compliquée.

Le E-retrait repose sur un principe simple, via une application mobile ou sur son espace internet personnel, comme l’explique le site du CIC. Il suffit d’indiquer le montant de la somme que l’on souhaite retirer (compris entre 20 et 200 euros selon les banques), puis l’on reçoit ensuite un code confidentiel, composé de plusieurs numéros, qui est transmis après vérification de la situation de son compte bancaire.

E-retrait, un processus sécurisé

Le principe est simple. Une fois le code récupéré, il suffit de se rendre à un guichet automatique, puis de choisir la rubrique E-retrait et de saisir les bons numéros.

En plus d’être pratique, ce procédé est sécurisé. Il nécessite, en effet, d’être activé depuis son application bancaire, dans son espace personnel. C’est alors ici que l’on procède à la demande de numéros. Tout se passe donc dans le cadre de son espace bancaire, avec son identifiant et mot de passe habituel, pour ne pas déroger à la règle de confidentialité de l’application.

Toutefois, il est important de noter que le nombre maximum d’E-retrait varie. Une opération par jour est autorisée, ainsi que deux opérations par mois et de quatre opérations par ans.

Aussi, le code reçu n’est valable que deux jours, il est donc important de procéder à la réception de l’argent demandé dans ce délai. Enfin, le retrait n'est effectué qu’en une seule fois et peut être limité par le plafond de retrait de sa carte bancaire.