Carte : pays par pays, quels sont les prix de l’électricité en Europe en 2024 ?

Le site de statistiques officielles Eurostat fournit chaque année les prix HT et TTC du kWh d'électricité dans chaque pays européen. Voici ceux relevés début 2024 par l'organisation.

Ils ont augmenté de 9,5 % au 1er février 2024, en France, selon EDF. Les tarifs de l'électricité ont connu des hausses successives, de sorte qu'ils atteignent maintenant, dans l'Hexagone, 0,1889 € HT le kWh.

Mais qu'en est-il chez nos voisins européens ? Voici ce qu'en dit le site de statistiques et de données relatives à l'Europe, Eurostat.

L'Irlande en tête

Avec un prix du kWh moyen hors taxes à pas moins de 0,4511 € le kWh, soit près de deux fois plus que la moyenne européenne (0,2335 € HT pour rappel), l'Irlande est le pays dans lequel l'électricité coûte le plus cher. Celui-ci est suivi de près par les Pays-Bas et le Liechtenstein, avec des tarifs à respectivement 0,4436 et 0,3888 € HT le kWh.

Au Kosovo, à l'inverse, les habitants bénéficient des prix les plus avantageux : il leur faudra débourser 0,0603 € le kWh, soit 7,5 fois moins que les Irlandais ! Les Serbes et les Géorgiens paieront un peu plus : respectivement 0,0686 € et 0,0718 € le kWh, soit autour de 3,5 fois moins que la moyenne européenne.

Le classement change toutefois lorsque l'on prend en compte les taxes – très variables d'un pays à l'autre.

Le Kosovo, pays où l'électricité coûte le moins cher

Ainsi, certes, le Kosovo reste le pays où l'électricité coûte le moins cher avec un kWh à 0,0671 € TTC (contre 0,0603 € HT, soit à peine 0,0068 € en plus par kWh ; dit autrement : 0,68 centime d'euros !). Mais la Turquie remplace la Serbie en 2ᵉ place, suivie de la Géorgie (respectivement 0,0842 €; 0,0964 € et 0,0847 € TTC le kWh).

Plus surprenant : si l’Irlande était le pays avec l’électricité la plus chère hors taxes, elle passe, avec ses 0,2477 € par kWh, en dessous de la moyenne de l’UE relevée à 0,2890 € TTC ; et retombe ainsi… à la 14ᵉ place !

La France s'en tire avec un tarif TTC de 0,2317 € TTC par kWh, soit moins que la moyenne européenne. Mais aussi avec un tarif TTC de pas loin de 23% plus cher que le tarif HT.

Sans surprise, la tendance générale est à la hausse des prix dans toute l'Europe, depuis la crise énergétique survenue en 2021. Certains pays sont toutefois bien plus touchés que d’autres, selon les modes de production de l'électricité, de même que les taxes applicables.

Alors que le gaz peut être utilisé pour produire de l’électricité (ce qui explique notamment pourquoi le prix du gaz et de l’électricité sont liés), les pays les plus dépendants du gaz russe, ont connu les augmentations les plus fortes.

En Finlande, où environ 94 % du gaz provenait de Russie, et alors que le gouvernement russe a réduit drastiquement ses livraisons et que l'Europe a parallèlement réduit ses importations, le prix du kWh TTC a ainsi augmenté de 40 % entre début 2021 et fin 2022. En France, où le gaz russe ne représentait à l'inverse que 20 % du gaz, le prix moyen du kWh TTC n’a augmenté que de 13 % sur la même période. Parallèlement, la production d'électricité française était à 67,1 % d'origine nucléaire en 2023, la hissant au troisième rang mondial pour ce type de production.