«Opération refusée» : ce que l’on sait du bug de paiement et de retrait qui a touché la BNP

Les clients de BNP Paribas et de sa filiale en ligne HelloBank ont été touchés par une panne géante entre 10h15 et 13h ce mardi 5 mars empêchant tout retrait à un distributeur ou tout paiement par carte bancaire.

Un couac qui a fait bondir les utilisateurs sur les réseaux sociaux. Ce mardi, entre 10h15 et 13h, les clients de la BNP Paribas et de sa filiale en ligne Hello Bank! ont eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir utiliser leur carte bancaire dans un distributeur ou sur un terminal de paiement.

La banque a finalement confirmé en début d’après-midi qu’un «incident technique» s’était produit sur leur réseau bancaire pendant cette plage horaire. Elle a finalement mis en ligne un tweet en ce sens, tout en présentant ses excuses aux utilisateurs de ses services «pour la gêne occasionnée».

Chers clients, un incident technique a interrompu les services de paiement et retrait par carte bancaire ce matin, de 10h15 à 13h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.



Tous les services sont à nouveau disponibles. — Ma Banque BNP Paribas (@mabanque_bnpp) March 5, 2024

A travers cette publication sur X, elle a également confirmé que «tous les services sont à nouveau disponibles», assurant donc au passage que la panne avait pu être réglée en interne.

Les clients font part de leur colère sur les réseaux sociaux

Les clients de BNP Paribas et de sa filiale ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Certains ont évoqué des termes forts pour désigner cette panne nationale sur le réseau.

«Une honte cette panne nationale sur le reseau de paiement de la BNP», a estimé un premier usager sur X.

Une honte cette panne nationale sur le reseau de paiement de la #BNP #BNPParibas — Elliott (@ElliottKerrigan) March 5, 2024

«Pareil c’est scandaleux, première fois de ma vie que ça arrive, je suis en panne je ne peux rien faire», a tweeté un second dans la même lignée.

Pareil c’est scandaleux, première fois de ma vie que sa arrive, je suis en panne je peux rien faire — 01 (@cequilpapa) March 5, 2024

Au-delà de l’aspect bloquant de cette panne pour les clients de la banque, certains utilisateurs ont pointé du doigt le manque de communication de BNP Paribas sur la problématique.

«Heu on communique sur la panne des cb ? Plus aucun moyen de paiements fonctionnels. Ça fait une heure et les agences sont dans le flou», a regretté un troisième usager.

@BNPParibas heu on communique sur la panne des cb ? Plus aucun moyen de paiements fonctionnels. Ça fait une heure et les agences sont dans le flou. — Imagine....just imagine (@YesterevenGunz) March 5, 2024

Un dernier client de la banque s’est lui voulu plus philosophe dans son commentaire en pointant du doigt la nécessité de circulation de l’argent liquide, qui tend à disparaître au profit d’une monétisation dématérialisée.

BNP Paribas nous prouve qu’une société sans cash est impossible.





Faire disparaitre le liquide au profit du numérique où une simple panne informatique te rend sans aucun sous du jour au lendemain. — Moha Mehdi (@MohaMehdi1) March 5, 2024

«BNP Paribas nous prouve qu’une société sans cash est impossible. Faire disparaitre le liquide au profit du numérique où une simple panne informatique te rend sans aucun sous du jour au lendemain», a souligné un autre client de la firme sur X.