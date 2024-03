Voici les 4 choses à ne jamais nettoyer avec du liquide vaisselle

Quand vient le moment du grand nettoyage, il n’est pas rare de voir des personnes utiliser à tort et à travers le liquide vaisselle. Si c’est un allié redoutable pour les assiettes, il est à éviter catégoriquement sur certains objets et certaines surfaces.

Bouilloire et cafetière

La bouilloire et la cafetière sont deux ustensiles très courants dans les cuisines. Elles ne doivent en aucun cas être nettoyées au liquide vaisselle. Comme elles sont très souvent en contact avec de l’eau, le tartre s’y installe. Il faut donc se servir de vinaigre blanc pour en venir à bout efficacement.

Pour le vinaigre blanc il est conseillé de mettre la même quantité d’eau et de vinaigre puis de porter à ébullition dans le cas de la bouilloire. Pour la cafetière, même quantité, mais il faut alors lancer la machine comme pour se servir un café et vider intégralement le réservoir avec le même processus. Il faut cependant penser à bien à rincer les deux machines pour éviter de conserver le goût du vinaigre blanc lords des prochaines utilisations.

Les sols en parquet

Cela peut paraître une bonne idée mais le liquide vaisselle, même dilué dans l’eau, n’est pas adapté pour nettoyer les parquets. Bien au contraire, son utilisation risque de les abîmer et de les ternir.

Pour ce genre de nettoyage, il est conseillé d’utiliser des produits peu agressifs. Par exemple, le savon noir pour les parquets cirés ou des cristaux de soude dilués dans l’eau pour les parquets en bois brut.

Les planche à découper

On s’en sert pour couper le pain, la viande, les fruits et les légumes. La planche à découper, qu’elle soit en bois ou non, ne doit pas être nettoyée avec du liquide vaisselle. Il lui faut cependant un nettoyage profond après chaque utilisation, car la planche à découper à tendance à être appréciée des microbes.

Il est donc conseillé d’utiliser le citron. L’acidité de cet agrume est redoutable pour désinfecter mais aussi pour retirer les taches qui se serait incrustées dans la planche. Il suffit de frotter une rondelle de citron sur l’ensemble de la surface puis de rincer à l’eau. Un bain de jus de citron peut aussi être une idée quand la planche est très sale et tachée.

Les écrans

Les écrans d'appareils électroniques, tels que les téléphones, les tablettes, les ordinateurs et les télévisions, ne doivent jamais être nettoyés avec du liquide vaisselle. L'utilisation de liquide vaisselle sur ces surfaces peut endommager les revêtements protecteurs anti-reflets et autres traitements spécifiques appliqués à ces écrans.





De plus, l'introduction de l'humidité dans les appareils peut causer des courts-circuits et d'autres dommages internes.