Arnaque aux faux courtiers : attention à cette escroquerie de plus en plus répandue

Le service de courtiers Meilleurtaux tire la sonnette d’alarme sur les arnaques au crédit immobilier qui se multiplient notamment en ce début d'année. Malgré la vigilance des consommateurs, de nombreux gestes sont à adopter pour éviter de se faire escroquer.

Plus d’un milliard d’euros auraient été escroqués depuis le début de cette pratique. Le service de courtiers en ligne Meilleurtaux appelle Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des Finances ainsi que Nathalie Aufauvre, secrétaire générale de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à renforcer les dispositifs de contrôle et le pouvoir d’investigation pour réduire considérablement les arnaques en ligne liées au crédit immobilier.

Des dizaines de milliers de Français auraient ainsi été victimes d'une arnaque au faux crédit, alors que de nombreux courtiers voient leur identité usurpée. Une usurpation totale qui permet aux fraudeurs de récolter de coquettes sommes d’argent.

Un mode opératoire assez simple

Récemment, Victoria et Romain, un jeune couple originaire du Nord de la France en a été victime alors qu'ils ont souhaité investir dans leur première maison. Sabine, la mère de Victoria avait notamment réalisé de nombreuses recherches afin de trouver le taux le plus faible pour le crédit immobilier de sa fille.

Plus tard, la mère de famille a été contactée par une personne se présentant comme un «conseiller Hello bank!» Après avoir trouvé la maison de leur rêve à Roncq (59), le couple a souscrit à un taux record de 2,2%, ce qui est bien en dessous du marché actuel autour de 3,9% - 4% en moyenne.

L’offre de prêt a été acceptée et le courtier a demandé l'apport personnel des emprunteurs à hauteur de 26.000 euros. Victoria s'est alors séparée de la totalité de son crédit épargne ouvert à sa naissance avant que le conseiller ne donne plus aucun signe de vie.

Après avoir tenté en vain de contacter leur courtier, le couple a décidé de contacter directement la banque en ligne qui s'est rendu compte que l’un de ses salariés a vu son identité usurpée. Le couple ne reverra jamais son argent malgré une plainte déposée...

De nombreux conseillers et courtiers voient ainsi leur identité usurpée par des arnaqueurs afin de rendre leur profil plus crédible. Noms, adresse mail, réseaux sociaux, demande de papiers justificatifs, des manœuvres très ressemblantes à la réalité.

Attention aux offres trop alléchantes

Dans les conditions actuelles du marché, le taux d’intérêt moyen pour un crédit immobilier tourne aux alentours de 4 % en ce début d’année 2024. Pour un crédit sur 15 ans, le taux sera de 3,79 %, sur 20 ans, il sera de 3,90 % et il montera à 3,99 % sur un 25 ans. Lorsque des taux bien plus bas sont proposés, il s’agit vraisemblablement d'une arnaque.

Une fois le contact établi avec les victimes des clients, l’arnaqueur annonce que le prêt bancaire est accepté et demande de lui régler ses services.

«Jamais un courtier ne vous demandera de verser des frais ou honoraires avant que les sommes empruntées ne soient versées sur votre compte ! Cette pratique est formellement interdite par le Code monétaire et financier qui régit notre profession», avertie Christelle Molin-Mabille, Présidente de la Chambre Nationale des Conseils Intermédiaires en Opérations de Banque.

La Fédération bancaire française souligne : «Il est indispensable de rappeler aux clients les réflexes de sécurité, notamment qu’il ne faut jamais communiquer ses codes et identifiants bancaires à une tierce personne. En effet, à aucun moment et à aucune condition, un chargé de clientèle invite son client à lui communiquer ces éléments de sécurité confidentiel», (par téléphone, par mail ou par lien internet).