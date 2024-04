Rappel de produit : attention, ces crevettes ne doivent surtout pas être consommées

Un rappel de produit a été émis ce mardi 2 avril concernant des queues de crevettes cuites de la marque Carrefour. Des contaminants chimiques ont été détectés.

Les clients se rendant dans les magasins Carrefour sont invités à faire preuve d’une grande vigilance. Des queues de crevettes vendues par l'enseigne sont en effet concernées par une procédure de rappel après la détection de nitrofuranes, des contaminants chimiques.

Il s'agit des «queues de crevettes cuites semi décortiquées» de la marque «Carrefour Classic», vendues dans des sachets de 300g. Plus particulièrement, le lot concerné est le VN031VI034 AS Y640 et présente une date limite de consommation au 01/06/2024.

Il a été commercialisé du 22 novembre 2022 au 29 mars 2024, dans plusieurs magasins Carrefour dont la liste exhaustive peut être trouvée sur le site Rappel conso.

Il est recommandé de ne pas consommer le produit et de le rapporter au point de vente, voire de le détruire. Les clients concernés pourront obtenir un remboursement jusqu'à la fin de la procédure de rappel, fixée au 30 avril.