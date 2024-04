Transport aérien : 3,9 millions de personnes ont vu leur vol retardé au départ de la France en 2024, selon une étude

Au premier trimestre de cette année 2024, plus de 3,9 millions de personnes voyageant en avion depuis la France ont vu leur vol retardé, contre les 16 millions de passagers ayant pris un vol au départ d’un aéroport du pays, a révélé une étude ce mardi 16 avril.

Un chiffre déjà conséquent. Selon une étude de AirHelp révélée ce mardi 16 avril, 3,9 millions de voyageurs sur 16 millions ont vu leur vol retardé au départ de la France, au premier trimestre de l’année 2024.

L’entreprise spécialisée dans la récupération d'indemnités de dédommagement aérien révèle ainsi que ce retard a concerné plus de 23% des 117.000 vols ayant décollé de notre pays ces premiers mois.

Le nombre total de voyageurs au cours du premier trimestre a diminué par rapport à l'année précédente, où 17,4 millions de passagers avaient pris l'avion, mais les données relatives à la ponctualité de vols se sont améliorées.

«En 2023, au cours de la même période, 29,9% des vols ont été retardés au départ de leur aéroport d'origine ; en 2024, le taux de perturbation s'est amélioré de 6%, les vols retardés ou annulés tombant à 23,3%», indique AirHelp.

Qui sont les bons élèves ?

Si la plupart des retards de ce début d’année 2024 étaient mineurs et n'ont pas donné lieu à une compensation financière, l’étude note quand même 368.000 personnes «indemnisées pour un retard de plus de 3 heures, l'annulation de leur vol ou une correspondance manquée en raison du retard d'un vol antérieur», peut-on y lire.

Et question ponctualité, il y a les bons et les mauvais élèves. L'aéroport de Bastia-Poretta, par exemple, est le plus ponctuel : «Sur les 86.000 passagers qui ont pris un vol à Bastia, 83,40% sont partis à l'heure», mentionne l’étude.

L’aéroport corse est suivi par l'EuroAirport, situé près de Mulhouse (Alsace). Dans ce dernier, 83% des presque 700.000 passagers ayant voyagé entre janvier et mars sont partis à l’heure.

En troisième position du classement se trouve l’aéroport de Bordeaux, dans lequel 82,8% des passagers sont partis à l’heure entre janvier et mars 2024.

Paris, Montpellier et Beauvais en mauvaise posture

En revanche, les pourcentages de passagers envolés à l’heure baissent lorsqu’il s'agit des aéroports de Paris-CDG (Roissy-Charles de Gaulle), Montpellier et Beauvais sont ceux qui affichent les taux de retard les plus élevés.

Sur les 6,7 millions de passagers ayant quitté l’aéroport parisien desservi par le RER B, près de 30% ont subi du retard durant ce premier trimestre.

«Ensuite, l'aéroport Montpellier Méditerranée et l'aéroport de Beauvais affichent les pires données en termes de ponctualité, avec respectivement 73,4% et 76,5% de leurs vols partant à l'heure», mentionne l’étude.

Même si les données recueillies par l’étude n’ont fait état d’aucune perturbation majeure, l'annonce de plusieurs grèves dans le secteur aérien, déclenchées dans différents pays européens, n’a pas fait commencer l’année 2024 dans les meilleures conditions.

Aussi, plus de 16.000 vols avaient été annulés en France entre janvier et février 2024, en raison de la mise à jour du logiciel de gestion du contrôle aérien.