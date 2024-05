MaPrimeRénov’ : pourquoi il faut attendre le 15 mai pour envoyer une demande d’aide

Les Français souhaitant réaliser des travaux de rénovation chez eux à l'aide de MaPrimeRénov' ne doivent pas envoyer leur demande d’aide avant le 15 mai s’ils veulent faire des économies. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Inutile, voire déconseillé, de se précipiter. Si vous avez prévu de bénéficier de l’aide MaPrimeRénov’, vous devriez attendre le 15 mai pour envoyer votre demande. Et pour cause, à partir de cette date, jusqu’au 31 décembre, la diagnostic de performance énergétique (DPE) ne sera plus obligatoire pour obtenir ces aides.

Aussi à partir du 15 mai, les personnes éligibles pourront profiter d’une enveloppe pour réaliser un geste d’isolation thermique jusqu’au dernier jour de 2024.

Pour être éligible à MaPrimeRénov’, il faut procéder à plusieurs types de travaux, comme changer l’isolation de son domicile et son mode de chauffage. Il est possible de bénéficier de cette aide du gouvernement, peu importe l’étiquette de performance énergétique de son logement.

Des démarches simplifiées pour les demandeurs

Avant la date du 15 mai, ceux possédant un logement classé F ou G doivent faire des rénovations d’ampleur. Mais gare à une contrainte : les propriétaires souhaitant réaliser des travaux de ventilation devront faire de même avec les aménagements d’isolation thermique.

Par ailleurs, les demandeurs de MaPrimeRénov' verront leurs démarches simplifiées, et pourront désormais fournir un compromis de vente à la place d’un acte de propriété, pour justifier qu’ils sont bien propriétaires.

Ces facilitations des conditions doivent relancer le dispositif mis en place par le gouvernement. Le bilan trimestriel de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), publié en mi-avril, avait révélé un nombre de dossiers MaPrimeRénov’ en baisse de 43% au premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre de l’année 2023.

Cette année, entre janvier et mars, seuls 78.043 logements ont été rénovés à l'aide de ce dispositif.