Rappel de produits : les airbags de ce véhicule Dacia suspectés d’être défectueux en cas d’accident

Le gouvernement a publié un communiqué sur le site «Rappel Conso» ce vendredi 10 mai concernant un véhicule Dacia dont les airbags du rideau gauche seraient défectueux.

Si vous avez récemment acheté ce véhicule, soyez particulièrement vigilant. La voiture Duster II de la marque Dacia fait l’objet d’un rappel par le gouvernement, s’avérant dangereuse en cas d’accident.

#RappelProduit DUSTER II Voiture particulière- Dacia





Risques: Blessures





Motif: Les airbags du rideau gauche peuvent être défectueux et provoquer une pression interne excessive et une détonation pouvant blesser les occupants du véhiculehttps://t.co/Q9rlWDnfPh pic.twitter.com/OTvfJcLGQc — RappelConso (@RappelConso) May 10, 2024

Le produit concerné est le e2*2001/116*0323*68. L’identification du véhicule dans RAPEX (système d’alerte servante réseau d’échange entre pays de l’Union européenne) est le suivant : 21.07.2022.

Cette voiture vendue chez Dacia ne doit plus être utilisée et il est vivement conseillé de contacter son concessionnaire.

Et pour cause, d’après le communiqué de Rappel Conso, «les airbags du rideau gauche peuvent être défectueux. En cas d'accident, ils peuvent provoquer une pression interne excessive et une détonation plus puissante que prévu. Cela peut blesser les occupants du véhicule».