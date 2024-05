La moitié des crédits à la consommation sont demandés pour «boucler les fins de mois», selon une étude

Un ménage sur quatre en France recourt aux crédits à la consommation pour boucler les fins de mois. Ces dmandes représentent désormais la moitié des prêts de ce type, selon une étude réalisée par Meilleuxtaux révélée ce mardi.

Un constat très alarmant pour le pouvoir d'achat des Français. «Plus d'une demande sur deux est une demande de trésorerie», a affirmé Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.com, sur RMC ce mardi 14 mai. Selon une étude publiée par le site de comparaison financière, 40 % des ménages français détiennent un ou plusieurs crédits à la consommation. Plus de la moitié (56%) des crédits de ce type contractés l'année dernière ont servi à boucler les fins de mois.

Pas moins de 396.000 demandes ont été réalisées en 2023 soit une hausse de 10 % en l’espace d’un an.

Plus de prêts mais moins d'argent emprunté

En revanche, le montant emprunté est en baisse, passant de 10.000 euros à 8.000 euros en moyenne. Cette baisse reflète les besoins actuels : subvenir aux besoins primaires et boucler les fins de mois.

Maël Bernier précise que le profil des emprunteurs a changé. Aujourd'hui, l'emprunteur type a environ 44 ans et dispose de revenus confortables : plus de 4.000 euros net pour un couple et près de 2.500 euros net pour une personne seule.

«C'est la catégorie qu'on qualifiait de "riche" il y a quelques années, et on constate qu'elle a aussi du mal à joindre les deux bouts», explique-t-elle.

Les sommes empruntées récemment sont inférieures à 5.000 euros et répondent à des problèmes de trésorerie à court terme. Les célibataires représentent 63 % des demandeurs de crédits à la consommation pour des besoins de trésorerie.