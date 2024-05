Rappel de produits : attention, ces lots de Saint-Nectaire présentent un risque de listériose

Le site Rappel Conso a épinglé ce lundi 27 mai un fromage Saint-Nectaire vendu partout en France, en raison d’une présence de la bactérie Listeria monocytogenes.

Attention. Un fromage Saint-Nectaire AOP fermier vendu dans toute la France fait l’objet d’un rappel de produit diffusé ce lundi 27 mai. Pour cause, la Listeria monocytogène y a été détectée.

Cette bactérie peut provoquer de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, ainsi que des courbatures. Ces symptômes peuvent être dangereux pour les personnes immunodéprimées, les personnes âgées, ainsi que les femmes enceintes.

«La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines», a indiqué Rappel Conso.

Sont concernés plus précisément les trois lots A41370189, A41420067 et A41430076, commercialisés le 18 mai 2024 par les enseignes Grand Frais, Fresh et Monmarche.fr. Leur dates limites de consommation sont 29/05/2024, 03/06/2024 et 04/06/2024.

Les clients l’ayant acheté doivent rapporter ce fromage dans un point de vente, et bénéficieront d’un remboursement, avant la fin de la procédure de rappel, qui aura lieu le 7 juin.