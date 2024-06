Voici 10 astuces pour retirer une tache d'eau de javel 

L’eau de javel est très pratique pour désinfecter les surfaces, mais cette efficacité est aussi la pire ennemie des vêtements. Si vous vous tachez par mégarde avec ce produit, il existe des solutions pour éviter la catastrophe.

De nombreuses personnes ont l’habitude d’utiliser de l’eau de javel pour nettoyer leur maison. Mais en cas d’utilisation maladroite, la catastrophe peut vite arriver, notamment sur vos vêtements préférés. S’ils sont blancs, il n’y aura pas trop de dégâts, mais s'ils sont colorés, alors il faut s'activer. Voici quelques astuces pour retirer une tache d'eau de javel. La première chose à faire est quoi qu’il arrive d’enfiler des gants de protection.

Agir vite

C’est primordial. Pas de «je verrai ça plus tard». Avec l’eau de javel, il faut agir vite, sinon, les dégâts seront irréversibles. L’eau de javel contient des antioxydants puissants qui décolorent le textile presque instantanément. Il est donc indispensable de traiter le problème le plus rapidement possible.

Rincer le tissu à l’eau froide

La bouteille vous a échappé, une goutte est tombée sur votre pantalon. Ne paniquez pas. Rendez-vous dans la salle de bain et allumez votre robinet, réglé sur l’eau froide. Il vous faudra alors passer le linge dessous. Cette action devrait rapidement stopper le processus de détérioration causé par l’eau de javel.

Opter pour le bicarbonate de soude

Après avoir rincé l’eau de javel à l’eau claire, vous pouvez neutraliser les effets de l’eau de javel en saupoudrant la tache de bicarbonate de soude. Pour que la magie opère, il est possible aussi de préparer une pâte en mélangeant votre bicarbonate avec un petit peu d’eau. La pâte est ensuite à appliquer sur la partie à traiter avant de laisser sécher. Enfin, munissez-vous d'une brosse et frotter la surface pour éliminer les résidus. Le vêtement est fin prêt pour entrer en machine.

Essayer l’eau oxygénée ou de l’ammoniaque

Pour limiter les effets néfastes de l’eau de javel, l’eau oxygénée ou l’ammoniaque peuvent être efficaces. Il suffit de verser une quantité modérée de produit sur un linge propre avant de tamponner la zone à traiter. Le linge doit ensuite passer dans la machine. Cette astuce devrait fonctionner sur le coton, la laine ou le synthétique.

Camoufler la tache au feutre textile

La tache n'est pas partie ? Elle a été prise en charge trop tard ? Tout n'est pas perdu. Il vous faudra vous munir d'un feutre textile de la couleur de votre vêtement et colorier la zone à traiter.

choisir un colorant pour textile

L’eau de javel a fait de gros dégâts et votre vêtement préféré est salement touché. Il existe peut-être une solution de rattrapage. Rendez-vous au rayon lessive du supermarché le plus proche et achetez du colorant pour textile. Les consignes présentes sur l’emballage vous guideront pas à pas.

passer au pressing

Vous avez fait une tache d'eau de javel et ne savez pas comment y remédier. Ne tentez pas tout et n’importe quoi. Allez simplement dans le pressing le plus proche. Le personnel qualifié saura quoi faire.

Traiter un vêtement noir

Sur du linge sombre, les dégâts de l'eau de javel risquent d'être dévastateurs. Pour essayer de sauver votre vêtement, préparez un mélange de vinaigre blanc et d’eau chaude et appliquez le mélange sur la tache. Laissez agir 15 minutes et rincez à l'eau claire, tiède de préférence.

agir avec L’alcool à 70 °C

Si la tache est grosse, oubliez cette solution qui sera inefficace. Sur de petites taches en revanche, vous pouvez essayer d'imbiber un linge propre d'alcool. Frottez le textile de l’extérieur vers l’intérieur et attendez quelques minutes.

Traiter une tache sur du cuir

Paradoxalement, le cuir est peut-être le plus facile à traiter. Tamponnez la zone touchée par l'eau de javel avec un chiffon ou du papier absorbant. Utilisez ensuite du cirage de la même couleur que le cuir.

Toutes ces solutions, plus ou moins efficaces en fonction du tissu et du laps de temps entre l'accident et le traitement, ne sont que des solutions de secours. L'eau de javel est difficile à traiter et le meilleur moyen d'éviter de tacher un vêtement fétiche est d'utiliser une tenue sans importance.