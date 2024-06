Carte grise : attention à cette amende qui pourrait concerner 2 millions de Français

En raison d’une loi adoptée en 2022, environ 2 millions de Français pourraient être contraints de modifier leur carte grise en ce mois de juin, au risque de recevoir une amende forfaitaire en cas de non-conformité.

Cette loi est passée presque inaperçue et pourrait coûter assez cher pour 2 millions d’automobilistes français s'ils n'y ont pas pris garde avant ce mois de juin. Le 4 janvier 2022, la loi «3DS» a été adoptée, contenant une réforme apportant une série de mesures afin de répondre au mieux aux besoins des collectivités.

Une loi structurée autour de quatre priorités : la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification. Cela passe par la création d’une base de données nationale (BAN) de géolocalisation des adresses, comme l’a expliqué le site spécialisé Auto Plus. Celle-ci servira aux services de secours, qui pourront ainsi géolocaliser plus précisément une adresse en cas de besoin.

De nombreux changements découlent donc de cette mise en place, notamment concernant la nomination des voies de circulation. Depuis le samedi 1er juin, chaque voie de circulation ne portant pas de nom doit être nommée. Cela concerne environ 20.000 communes, qui doivent donc dénommer et transmettre à l’État les lieux-dits et voies, même privées. Une obligation qui ne concernait, jusqu’alors, que les communes de plus de 2.000 habitants.

Jusqu’à 135 euros d’amende

L’ensemble des conducteurs dont l’adresse a été modifiée à cause de cette loi se retrouvent donc dans l’obligation de mettre à jour leur carte grise, au risque de recevoir une amende forfaitaire de 135 euros si elle n’est pas conforme. Pas moins de 53 % des communes concernées se seraient d’ores et déjà conformées à cette obligation, soit près de 26,1 millions d’adresses.

Le nombre précis d'automobilistes concernées reste cependant encore difficile à définir. La Poste a relevé près de 1,6 million de riverains sans adresse exacte. Toutefois, il est important de noter que ce changement de carte grise doit se faire dans le mois qui suit l’attribution d’une nouvelle adresse.

Les automobilistes ayant un véhicule immatriculé selon cet exemple «AA-123-AA», pourront modifier leur adresse jusqu’à trois fois gratuitement, mais au-delà, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) pourra facturer 2,76 euros par modification.