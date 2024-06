Rappel de produits : attention, ces cuisses de poulet vendues en grande surface présentent un risque de listériose

Le site Rappel Conso a épinglé en début de semaine plusieurs cuisses de poulet commercialisées dans toute la France, en raison d’une présence de la bactérie Listeria.

La prudence est de mise. Plusieurs barquettes de cuisses de poulet ont fait l’objet d’un rappel de produit mercredi 5 juin.

Vendues dans de grandes enseignes françaises, ces produits pourraient avoir été contaminés par la listeria.

Cette bactérie peut provoquer de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, ainsi que des courbatures. En outre, ces symptômes peuvent être dangereux pour les personnes immunodéprimées, les personnes âgées, ainsi que les femmes enceintes.

«La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines», a précisé Rappel Conso.

Plus précisément, sont concernés par ce rappel de produit : les barquettes de cuisses de poulet jaune 1 kilo commercialisées dans plusieurs magasins Lidl, vendues du 15 au 24 mai derniers.

#RappelProduit Cuisses de poulet jaune avec portion de dos 1kg - L’étal du Volailler





Motif : Des autocontrôles ont révélé la présence de Listeria monocytogèneshttps://t.co/OpKbGyVsX5 pic.twitter.com/USIOsbT2w3 — RappelConso (@RappelConso) June 5, 2024

Les barquettes de 2 à 3 kilos – lot 5044094273 - vendues chez Netto, Intermarché et Leclerc aux mêmes dates, sont elles aussi épinglées. Tout comme les barquettes de poulet jaune sans marque vendues dans des Leclerc et Super U situés en Charente, dans le Morbihan et dans le Val-de-Marne.

Les cuisses de poulet 5 kilos du lot 5044094273 vendues dans des magasins Franprix entre le 14 et 25 mai sont également concernées par ce rappel de produit.

#RappelProduit Cuisse de poulet jaune avec portion de dos - Sans marque





Motif : Détection du germe Listéria monocytogèneshttps://t.co/OayM4nqoOi pic.twitter.com/7dqRndj2CT — RappelConso (@RappelConso) June 5, 2024

Enfin, les cuisses de poulet par 2, 4 ou 6 de la marque «Le Poulet de chez nous» ont également été proposées à la vente entre le 15 et le 24 mai derniers dans des magasins Super U en Charente et en Dordogne. Il s’agit de produit du lot 5044094273 qui ont pour date limite de consommation le 24 mai.