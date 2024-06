Escroquerie aux panneaux solaires : comment éviter les pièges ?

Les arnaques aux panneaux solaires se multiplient avec la hausse des prix de l'énergie. Comment éviter de se faire avoir ?

Profitant de la hausse des prix de l’énergie faisant exploser la popularité de l’autoconsommation, des entreprises malveillantes font signer des bons de commande sous couvert de devis ou d’étude de faisabilité.

Les arnaques les plus répandues

Sans doute vous-a-t-on déjà appelé en vous proposant une installation de panneaux solaires pour 1 euro seulement ou un remboursement à 100% par l’État. Attention : aucun dispositif ne permet la prise en charge intégrale de l’achat et de l’installation de panneaux solaires. Si une telle offre vous est faite, gare à l’escroquerie. Depuis juillet 2020, le démarchage par téléphone pour proposer une rénovation énergétique est interdit par l’article L.223-1 du Code de la consommation.

Le plus couramment, ces entreprises malintentionnées procèdent en faisant signer un document, qu’elles présentent comme un devis ou bien une étude de faisabilité. Cela est d’autant plus crédible que la réalisation d’une étude de faisabilité est obligatoire avant toute installation. Pourtant, le document tendu par un technicien ou le commercial d'une société malveillante est en réalité un bon de commande ou une demande de crédit.

Un couple de Grand-Champ, dans Morbihan, a raconté à Ouest-France s’être retrouvé, à cause de cette méthode, avec une commande et un crédit de plus de 40.000 euros, alors qu’il souhaitait uniquement chiffrer une potentielle installation de panneaux solaires.

L’association UFC-Que Choisir met en avant les manquements au code de la consommation dont font preuve ces sociétés ayant recours à l’arnaque aux panneaux photovoltaïques : non-respect du droit de rétractation, travaux réalisés avant l’accord de la mairie, fausses promesses de primes versées par l’Etat...

Comment ne pas tomber dans le panneau

Pour repérer une arnaque aux panneaux photovoltaïques, il est conseillé dans un premier temps de vérifier la fiabilité du prestataire en consultant les avis en ligne. Les potentielles victimes ont probablement déjà manifesté leur mécontentement.

Il est important de prendre le temps d'étudier le document soumis par un professionnel. Les témoignages des victimes d’arnaques aux panneaux solaires mettent tous en avant la pression dont font usage les sociétés malintentionnées. C’est pourquoi, même si un commercial ou un technicien exhorte de signer un document sensé ne pas être engageant, il ne faut pas signer sur le coup et plutôt engager une étude préalable.

Il est également recommandé de regarder les certifications de l’installateur professionnel. Les certifications Qualit’ENR, Qualibat, Qualifelec, Certisolis TC attestent des compétences et de la fiabilité de l’artisan.

Victime d’arnaque, et après ?

En principe, le droit de rétractation est soumis à un délai de 14 jours. L'article R221-1 du Code de la consommation prévoit notamment un modèle pour la rédaction d'une lettre de rétraction. Il est préférable d’envoyer la lettre par courrier recommandé, afin de pouvoir attester de la démarche.

S’il est trop tard pour faire jouer le délai de rétractation, il faut se tourner vers une association de protection des consommateurs. La célèbre association UFC-Que choisir a, par exemple, déjà gagné plusieurs fois en justice contre des entreprises arnaquant des particuliers avec la méthode des panneaux solaires. Il existe également une association spécialisée dans ce type de fraude : le Groupement des Particuliers Producteurs d’Électricité Photovoltaïques (GPPEP).

Les aides qui existent réellement pour l’installation de panneaux solaires :

Les aides les plus connues sont les ventes de surplus solaire en obligation d’achat et les subventions telles que la prime à l’autoconsommation, pouvant aller jusqu’à 3.385 euros.

Il est aussi possible de passer à l’énergie solaire à moindre coût grâce aux kits plug-and-play. Ils présentent l’avantage d’être, pour la plupart, abordables et de bonne qualité. Toutefois, ils offrent une production d’énergie limitée. Ainsi, ils sont conseillés en cas d’autoconsommation à bas prix, sans pour autant réaliser des économies d’énergie majeures.