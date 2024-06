Arnaque au faux zoo : attention à cette escroquerie qui circule sur les réseaux sociaux

La direction du parc animalier Pairi Daiza alerte sur une arnaque visant les amateurs du zoo belge.

Une escroquerie vise les amoureux des animaux. La direction du parc belge Pairi Daiza a posté un message hier sur Facebook pour prévenir ses potentiels visiteurs.

Plusieurs arnaqueurs ont créé un faux compte Facebook en usurpant l’image et le nom du zoo. La page nommée «Zooparc Pairi Daiza fans», active depuis mi-avril, présente un «concours anniversaire» avec des places gratuites à la clef.

«Même photo de couverture, même photo de profil, même historique de posts, mêmes informations de contact : la page nouvellement créée plagie ouvertement la page officielle du Jardin», explique la direction du parc dans un communiqué.

LES ARNAQUEURS RÉCUPÈRENT LES INFORMATIONS BANCAIRES

Le but ? Récupérer les coordonnées personnelles des victimes et leurs informations bancaires. La direction du zoo Pairi Daiza appelle à la vigilance et a porté plainte.

Attention, ce type d’arnaque se décline et le parc animalier belge n’est pas le seul à être visé par ces faux «jeux concours».