Voici la quantité optimale de lessive à utiliser à chaque lavage

Utiliser la bonne quantité de lessive est un véritable casse-tête pour de nombreux consommateurs. Quel est le dosage adéquat à chaque quantité de vêtements ?

Le bon dosage de sa lessive avec justesse n’est pas chose aisée, mais chose nécessaire pour éviter plusieurs déconvenues.

En réalité, c’est le type de machine à laver utilisé qui déterminera la quantité de lessive à placer dans le compartiment ou le tambour dédié à cet effet.

Tout d’abord, il ne faut jamais remplir totalement son tambour, mais laisser un peu de place pour que les vêtements puissent circuler et se retourner sur eux-mêmes lors de la machine et être lavés plus efficacement.

Si le tambour est rempli à moitié, trois cuillères à soupe de lessives dans le bouchon de votre lessive suffiront. Pour un tambour plein aux trois-quarts, il nécessitera cinq cuillères à soupe tandis qu’un tambour plein aura besoin de huit cuillères à soupe de lessive.

Attention au surdosage

Les quantités sont les mêmes s’il s’agit de lessive en poudre. Si vous utilisez des tablettes déjà dosées, il est conseillé d’en ajouter une seconde pour les cycles les plus importants. Attention toutefois à ne pas surdoser la lessive.

Et pour cause, le mauvais dosage d’une lessive peut laisser place à une machine mal lavée, des vêtements raides ou qui collent, ou encore à de la moisissure.

Il faut également savoir que le type de lave-linge conditionne grandement la quantité de lessive à utiliser. Ainsi, un lave-linge à haut rendement - soit aux brassées plus efficaces - consomme moins d'énergie, d'eau et de lessive, qu'un modèle dit standard.