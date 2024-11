Rappel de produits : attention, ces bouteilles de lait ne doivent surtout pas être consommées

Ce mardi 12 novembre, le site gouvernemental Rappel conso a lancé deux alertes concernant des bouteilles de lait vendues chez Carrefour. Un autre rappel datant du 8 novembre concernait des bouteilles de lait également, mais vendues chez Leclerc.

Il s’agit tout d’abord de deux packs de lait, tous deux vendus chez Carrefour. En premier lieu, le pack de six bouteilles de lait demi-écrémé Bio Carrefour d'un litre, vendu entre le 16 septembre et le 5 novembre (identifiants GTIN 3270190025337 et 3270190216834).

D’autre part, le pack de six bouteilles de lait Bio Carrefour facile à digérer, vendu entre le 6 septembre et le 8 novembre dernier, avec pour identifiant les codes GTIN 3560071510497 et 3560071510503.

En cause : un défaut de fabrication et un défaut d’étanchéité, rendant le lait caillé. «Ces produits sont donc susceptibles de présenter un danger pour la santé des consommateurs», prévient le site gouvernemental. Les produits sont à rapporter en magasin ou à détruire. Une campagne de remboursement est en cours jusqu’au 8 janvier 2025.

Du lait vendu chez Leclerc également concerné

Le 8 novembre dernier, le site Rappel conso avait déjà lancé une alerte sur des bouteilles de lait, cette fois-ci vendues chez Leclerc. Il s’agit de la bouteille d’un litre Grand Lait Bio de Candia. Ces dernières sont rappelées pour des «défauts organoleptiques».

Cela ne présente aucun risque pour la santé, mais le goût du lait peut être modifié et ne plus être appréciable. Les bouteilles de lait sont aussi à rapporter en magasin avec votre ticket de caisse, en échange d’un dédommagement sous la forme d’un bon de réduction.