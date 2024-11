Black Friday : quand l'édition 2024 aura-t-elle lieu ?

Le Black Friday est synonyme de coup d'envoi des achats de Noël. Cette année, la journée se tiendra le 29 novembre, mais les enseignes surfent sur cette tendance et proposent d'importantes remises avant et après l'événement.

C'est l'événement shopping de l'année. De nombreux Français ne jurent que par le Black Friday pour faire leurs emplettes de Noël. Et pour cause. Entre des offres exclusives et des réductions exceptionnelles, les consommateurs trouvent leur bonheur.

Cette année, l'événement se tiendra le 29 novembre mais des magasins étendent cette période avant et après cette date, proposant ainsi des Black Week.

Le Black Friday ou «vendredi noir» est une opération promotionnelle née de l’autre côté de l’Atlantique, aux Etats-Unis et au Canada.

Initialement, cette journée se déroule le jour après la fête de Thanksgiving et est synonyme de début des achats pour les cadeaux des fêtes de fin d’année.

Outre cette période importante d’un point de vue commercial, les enseignes, qui jouent une grosse part de leur chiffre d'affaires, proposent des remises extrêmes, poussant parfois à la consommation.

Les Américains se lassent

Si aux Etats-Unis, la tendance du Black Friday s’essouffle, la journée est arrivée en France a pris de l’ampleur il y a environ dix ans.

En quelques années, le «vendredi noir» a basculé d’Internet et ses prix cassés aux enseignes physiques, comme de véritables soldes.

Néanmoins, selon une étude Ankorstore, publiée ce jeudi, 42% des commerçants indépendants perçoivent toujours le Black Friday comme une source de concurrence de la part des grandes enseignes et du e-commerce.