Prescription de médicaments, prix du gaz, automobile... Tout ce qui change au 1er décembre 2024

Chaque début de mois est synonyme de nouveautés dans le quotidien des Français. Santé, énergie ou encore salaire… Voici tout ce qui change au 1er décembre 2024.

Alors que le mois de novembre observait une revalorisation du Smic ou encore le début de la trêve hivernale, décembre 2024 aura également droit à ses évolutions. Ordonnances de médicaments, pouvoir d’achat ou encore énergie seront au cœur de l'actualité pour le quotidien des Français.

la Hausse des tarifs de consultation

Côté santé, le mois de décembre observera plusieurs changements. Cela commence par l’augmentation du prix de la consultation chez le médecin. Aujourd’hui fixé à 26,50 euros, ce dernier passera à 30 euros dès le 22 décembre 2024. Pour les enfants de moins de 6 ans, le prix sera de 35 euros, contre 31,50 euros à l’heure actuelle.

Ce dispositif intervient dans le cadre de l'accord signé entre l'Assurance maladie et les médecins libéraux le 4 juin 2024. Les tarifs chez les spécialistes comme les pédiatres, les psychiatres, les neurologues ou encore les gériatres seront également en hausse.

une Ordonnance sécurisée pour la codéine et le tramadol

Pour protéger les patients face à la dépendance, ces deux médicaments - déjà prescrits sur ordonnances -, seront uniquement prescrits sur une ordonnance sécurisée à partir du 1er décembre.

Ainsi, «les médicaments contenant du tramadol, de la codéine et de la dihydrocodéine, seul ou en association à d’autres substances (paracétamol, ibuprofène…), seront dispensés uniquement sur présentation d’une ordonnance sécurisée. Le prescripteur devra y avoir inscrit en toutes lettres : le dosage, la posologie et la durée de traitement», ont précisé les autorités. La durée de cette prescription pour la codéine sera réduite à 12 semaines, comme pour le tramadol.

une Hausse de salaire en hôtellerie

Selon un arrêté du 5 novembre dernier, publié au Journal Officiel du 9 novembre, les salaires des employés de l'hôtellerie-restauration seront revalorisés (les augmentations seront différentes en fonction des catégories).

Ainsi, à compter du 1er décembre, et comme le rapporte le site du Journal L'Hôtellerie Restauration, «le salaire minimum qui doit être versé aux salariés est le minimum conventionnel de l’échelon 1 du niveau I fixé à 12,00 euros et non pas le taux horaire du Smic de 11,88 euros qui est désormais inférieur à ce minimum conventionnel.»

la fin de cette aide pour l'achat d'une voiture

Mauvaise nouvelle pour les résidents d’Île-de-France. En effet, la région s’apprête à mettre un terme à un dispositif qui permettait d’accéder plus facilement à un véhicule «propre». Cette aide qui pouvait atteindre les 9.000 euros ne sera donc plus octroyée.

Pour rappel, cette mesure calculée en fonction du revenu fiscal de référence du foyer, concernait «les particuliers habitant dans les départements de la Seine-et-Marne (77), des Yvelines (78), de l’Essonne (91) ou du Val-d’Oise (95), mais qui n’habitent pas dans les 7 communes suivantes : Argenteuil, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon.»

le Prix du gaz en hausse

Des tarifs qui ne cessent de croître. Selon la CRE, ou Commission de régulation de l’énergie, le prix repère de vente du gaz augmentera de 2,5 % en moyenne pour décembre 2024. Par exemple, le prix du kWh pour le chauffage passera de 0,1093 à 0,1124 €, soit 2,8 % d’augmentation.

Il s’agit de la sixième fois que ce tarif augmente en 2024.