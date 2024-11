Rappel de produit : attention, ces compotes de pommes de chez Carrefour ne doivent surtout pas être consommées

Des compotes de pommes commercialisées par Carrefour ont fait l'objet d'un rappel, depuis le 22 novembre, pour des raisons sanitaires.

La prudence est de mise si vous avez récemment acheté des compotes de pommes. En effet, une alerte pour un rappel de produit a été émise par le site gouvernemental Rappel Conso ce 22 novembre concernant des compotes de pommes de la gamme Carrefour Classic.

Commercialisées par l’enseigne Carrefour, les compotes de pommes concernées contiendraient «de très petits morceaux de plastiques bleus, plus ou moins perceptibles, rendant les produits impropres à la consommation»

Elles ont été vendues par pack de 16 pots entre le 14 octobre et le 22 novembre dernier à travers toute la France.

Un remboursement possible jusqu'au 22 janvier 2025

Identifiable avec le code-barre 3245412730771 et une date limite de consommation au 2 février 2025, ce produit ne doit plus être consommé en raison du risque qu’il représente pour la santé.

Il est vivement recommandé aux consommateurs de contacter le point de vente afin de retourner le produit et de bénéficier d’un remboursement avant le 22 janvier 2025. Pour plus de renseignements, il est possible de contacter le 08 05 90 80 70.