Vinaigre blanc : voici les 16 choses à ne jamais nettoyer avec

Le vinaigre blanc est un produit efficace, peu couteux, qui permet de nettoyer toute sa maison. Bon pour la planète, il peut se révéler aussi efficace qu’un produit d’entretien très chimique. Mais attention, toutes les surfaces et les objets ne s’y pretent pas : voici la liste de ceux qu’il faut absolument éviter de nettoyer à l’aide de vinaigre blanc.

Les meubles et les parquets cirés

Ils ne vont pas littéralement fondre sous nos yeux pour autant, mais il faut éviter de nettoyer ses parquets ou tous types d’objets cirés à l’aide du vinaigre blanc. Peu à peu, le vinaigre va grignoter la fine pellicule que forme la cire sur le bois et donc le rendre plus vulnérable.

Les écrans

Tablette, smarphone, ordinateur portable… On évitera absolument de passer un chiffon imbibé de vinaigre blanc sur ces surfaces. Du liquide pourrait entrer en contact avec des composants électroniques et menacer le bon fonctionnement des appareils.

Le marbre

Les surfaces en marbre ou en granit ne doivent pas être nettoyées avec du vinaigre blanc. Bien que résistantes, elles vont à la longue perdre leur couche de protection et risquer de devenir poreuses. Pour celles qui sont à l’extérieur, le gel pourrait même provoquer des fissures.

L’urine de chat et de chien

En cas d’ « accident » sur la moquette, il est inutile de nettoyer les taches d’urine de chien ou de chat à l’aide du vinaigre blanc. Cela aura vraisemblablement pour effet de faire disparaître la tâche, en revanche la mauvaise odeur va persister.

Les surfaces javelisées

Si un sol a été lavé à l’aide d’un produit qui contient de l’eau de javel, il est techniquement propre. C’est donc inutile de repasser dessus avec du vinaigre blanc. Mélanger ces produits n’est pas sans risque. Une réaction chimique va se créer entraînant des vapeurs de chlore toxique.

Les pierres précieuses

Les bijoux astiqués avec un linge imbibé de vinaigre blanc gagnent une nouvelle jeunesse. Mais il y a une exception : si ces derniers sont incrustés de pierres précieuses, il faut éviter d’y appliquer ce traitement. Le vinaigre aura pour effet de les ternir.

Les couteaux de cuisine

Si les couteaux sont toujours sales après un passage au lave-vaisselle, on évitera d’avoir recours à du vinaigre blanc pour tenter de faire disparaître des taches tenaces. Il va attaquer l’émail de la lame et donc la dégrader durablement.

Les taches d’œufs

Recommandé pour faire disparaître des taches, le vinaigre blanc est à éviter pour l’œuf. Il va provoquer leur coagulation et rendre ainsi le nettoyage encore plus compliqué.

Le béton

Ce revêtement particulièrement résistant et tendance a un point faible : le vinaigre blanc. En effet, ce dernier va provoquer des taches en raison de sa grande acidité.

Les tissus fragiles

D’après les vieux remèdes de grand-mères, le vinaigre blanc est idéal pour faire partir une tâche. C’est aussi un excellent de moyen de fixer les couleurs d’un vêtement tout neuf afin d’éviter qu’il ne déteigne lors des premiers lavages. En revanche, on évitera de l’utiliser sur des tissus réputés fragiles à l’image de la soie. Il risque d’altérer l’éclat des couleurs.

Le fer à repasser

L'utilisation de vinaigre blanc peut endommager la semelle en métal du fer. Le vinaigre blanc est un acide faible qui peut réagir avec le métal de la semelle du fer et la corroder, ce qui peut rendre la surface rugueuse et inégale, ce qui pourrait endommager les tissus que vous repassez.

les bibelots en étain

Le vinaigre blanc est un acide faible, ce qui signifie qu'il peut réagir avec certains métaux et les corroder, y compris l'étain. Si vous nettoyez des bibelots en étain avec du vinaigre blanc, cela peut potentiellement endommager la surface de l'étain, ce qui pourrait rendre les bibelots moins attrayants ou même les rendre inutilisables.

LES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS AVEC DES ÉLÉMENTS EN ALUMINIUM

Les appareils électroménagers comme les cafetières, les bouilloires ou les mixeurs qui contiennent des éléments en aluminium ne doivent pas être nettoyés avec du vinaigre blanc. L'acidité du vinaigre peut réagir avec l'aluminium et causer de la corrosion, ce qui peut affecter non seulement l'apparence de l'appareil mais aussi son fonctionnement.

LES SURFACES PEINTES OU LAQUÉES

Il est déconseillé d'utiliser du vinaigre blanc sur des surfaces peintes ou laquées, comme les murs peints ou les meubles laqués. L'acidité du vinaigre peut éroder la couche de peinture ou de laque, ce qui peut entraîner un aspect terne et des décolorations. Pour ces surfaces, il est préférable d'utiliser des nettoyants spécifiques qui sont moins agressifs.

LES SURFACES EN CUIR

Le cuir est un matériau délicat qui nécessite un entretien spécifique. L'utilisation de vinaigre blanc pour nettoyer des surfaces en cuir est à éviter. L'acidité du vinaigre peut dessécher et endommager le cuir, provoquant des craquelures, une décoloration, et une détérioration de la texture. De plus, le vinaigre peut également altérer l'odeur naturelle du cuir.

LES OBJETS EN LAITON NON PROTÉGÉS

Si vous possédez des objets en laiton non vernis ou non protégés, il est préférable d'éviter d'utiliser du vinaigre blanc pour les nettoyer. L'acidité du vinaigre peut réagir avec le laiton, causant des taches ou une décoloration, et rendre le métal terne. Préférez des produits spécialement conçus pour entretenir ce type de matériau.